Manchester City zahlt 25 Millionen Euro für 19-jährigen Flügelstürmer

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Manchester City zahlt 25 Millionen Euro für 19-jährigen Flügelstürmer

Der englische Verein Manchester City hat den Flügelstürmer Mathis Detourbe vom französischen Club Troyes verpflichtet.

Der Pressedienst von Troyes gab offiziell bekannt, dass der 19-jährige Fußballer zu den Citizens gewechselt ist. Bemerkenswert ist, dass beide Vereine zur City Football Group gehören.

Zamin.uz berichtete bereits am 19. Dezember 2025 über diesen potenziellen Transfer. An diesem Tag wurde auf unserer Website ein Artikel mit dem Titel „Mathis Detourbe könnte sich für Manchester City entscheiden“ veröffentlicht. Einige Monate später wurde dieser Transfer offiziell bestätigt.

Laut L'Équipe zahlte Manchester City 25 Millionen Euro für den jungen Spieler.

Detourbe wird die neue Saison jedoch möglicherweise nicht in Manchester beginnen. Der Quelle zufolge planen die Citizens, ihn in den kommenden Tagen mit Kaufoption an Monaco zu verleihen.

In der vergangenen Saison bestritt Mathis Detourbe 33 Spiele in der französischen Ligue 2, erzielte 3 Tore und gab 5 Vorlagen.

Manchester CityMathis DetourbTroyesCity Football GroupMadrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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