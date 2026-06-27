Der Technologiegigant Elon Musk hat eine neue strategische Akquisition getätigt, um seine Weltraum- und AI-Projekte weiter zu stärken. Die Regulierungsbehörden haben Musks Kauf von Mesh Optical Technologies genehmigt, einem Startup, das von ehemaligen SpaceX-Ingenieuren gegründet wurde. Diese Vereinbarung dient nicht nur dem Technologietransfer, sondern bildet auch das Fundament für zukünftige Weltraum-Rechenzentren, berichtet Ixbt.com berichtet .

Mesh spezialisiert sich auf die Entwicklung optischer Transceiver, die Licht für den Informationsaustausch zwischen Rechenzentren nutzen. Laut ixbt.com sind diese Geräte wesentlich energieeffizienter und weisen eine deutlich geringere Latenz auf als bestehende Alternativen.

Starlink-Erfahrung und neue Horizonte

Bemerkenswert ist, dass die Gründer von Mesh während ihrer Zeit bei SpaceX direkt an der Entwicklung von Laserkommunikationstechnologien für das Starlink-Satelliteninternet beteiligt waren. Im Februar konnte das Startup Investitionen in Höhe von 50 Millionen Dollar vom Thrive Capital Fonds gewinnen. Nun kehrt diese Expertise in das Imperium von Elon Musk zurück.

Die Mesh-Technologien beschränken sich nicht nur auf terrestrische Zentren. Das Unternehmen hat großes Interesse daran, seine Entwicklungen im offenen Weltraum einzusetzen. Dies ist ideal für das kürzlich angekündigte Starmind-Projekt von SpaceX. Starmind ist ein System riesiger Rechenzentren im Weltraum, bei dem die Laserkommunikation zwischen Satelliten eine zentrale Rolle spielt.

AI-Zentren im Weltraum

SpaceX hat bereits offiziell sein erstes Weltraum-Rechenzentrum bzw. einen für AI-Berechnungen konzipierten Satelliten unter dem Codenamen AI1 vorgestellt. Für die Massenproduktion dieser Geräte hat das Unternehmen mit dem Bau einer riesigen Fabrik mit einer Fläche von 1 Million Quadratmetern begonnen. Dies zeigt Musks Absicht, den Weltraum nicht nur in ein Kommunikations-, sondern in ein Zentrum für Rechenleistung zu verwandeln.

Laut Elon Musk ist die Entwicklung orbitaler Rechenzentren für AI wesentlich einfacher als die heutigen komplexen Starlink-Kommunikationssatelliten. Die Mesh-Technologien gewährleisten den Datenaustausch zwischen diesen Zentren mit Lichtgeschwindigkeit und minimalem Energieverbrauch.

Für Nutzer und Technikbegeisterte in Usbekistan bedeutet diese Nachricht eine neue Stufe der globalen Internetgeschwindigkeit und Cloud-Computing-Technologien. Server im Weltraum verringern die Abhängigkeit von terrestrischer Infrastruktur und erhöhen die Stabilität des globalen digitalen Ökosystems. Durch diesen Kauf wird SpaceX zweifellos seine technologische Vormachtstellung im Weltraum weiter festigen.