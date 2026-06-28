Starlink Mobile startet in der Mongolei: Smartphones verbinden sich direkt mit Satelliten

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat offiziell die Einführung seines Starlink Mobile-Dienstes in der Mongolei bekannt gegeben. Diese Technologie ermöglicht es gewöhnlichen Smartphones, ohne zusätzliche Geräte direkt mit Satelliten zu kommunizieren. Dieser Schritt wird voraussichtlich eine neue Ära in der globalen Telekommunikation einleiten, da der Zugang zum Mobilfunk nun auch in Gebieten ohne Funkmasten möglich wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem lokalen mongolischen Mobilfunkbetreiber GMobile realisiert. Das Besondere an der Starlink Mobile-Technologie ist, dass Nutzer keine speziellen Antennen oder teure Ausrüstung kaufen müssen. Gewöhnliche LTE-Standard-Smartphones können unter freiem Himmel Satellitensignale empfangen, was eine lebenswichtige Lösung für die Bevölkerung in entlegenen Gebieten darstellt.

Digitale Revolution für entlegene Gebiete

Die Mongolei zeichnet sich durch ihre endlosen Steppen und eine geringe Bevölkerungsdichte aus. Daher richtet sich der Starlink Mobile-Dienst primär an Hirten, Mitarbeiter der Bergbauindustrie und Spezialisten, die in abgelegenen Regionen tätig sind. In Gebieten, die von traditionellen Mobilfunkmasten nicht erreicht werden, werden Messenger und grundlegende mobile Apps nun stabil funktionieren.

Die Technologie garantiert eine Basiskommunikation in sogenannten „toten Zonen“, in denen keinerlei terrestrische Infrastruktur vorhanden ist. Dies ist eine beispiellose Möglichkeit, nicht nur für die tägliche Kommunikation, sondern auch für die Kontaktaufnahme mit Rettungsdiensten in Notsituationen. SpaceX verfolgt mit diesem Dienst das Ziel, selbst die entlegensten Punkte der Welt in einem einzigen digitalen Raum zu vereinen.

Regionale Bedeutung und Zukunftsperspektiven

Die Implementierung dieser Technologie weckt auch in Ländern mit vielen Berg- und Wüstenregionen, wie etwa Usbekistan, großes Interesse. Die Erfahrung in der Mongolei zeigt, dass Satellitenkommunikation eine effizientere und günstigere Alternative zum Verlegen teurer Kabel oder zum Bau von Masten in Hochgebirgen sein kann. Während sich der Dienst derzeit auf grundlegende Textnachrichten und Datenaustausch beschränkt, ist für die Zukunft eine Verbesserung der Sprachanrufqualität geplant.

Der Start des Starlink Mobile-Projekts wird auf dem globalen Markt ein ernsthafter Konkurrent zu den satellitengestützten SOS-Diensten von Giganten wie Apple und Google sein. Musks Projekt zeichnet sich jedoch durch seinen großen Umfang und die Ausrichtung auf die Massennutzung aus. Die mongolische Regierung plant, durch diese Partnerschaft die digitale Wirtschaft des Landes zu entwickeln und den Zugang zu Informationstechnologien für alle Bevölkerungsschichten zu gewährleisten.