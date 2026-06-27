Fabio Cannavaro: "DR Kongo ist der günstigste Gegner für uns"

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich vor dem Spiel gegen DR Kongo in der letzten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Der italienische Spezialist betonte, dass der Gegner über erfahrene und physisch starke Spieler verfüge. Gleichzeitig hält er diese Begegnung aus Sicht Usbekistans für das günstigste Spiel der Gruppe.

"DR Kongo ist eine starke Mannschaft. Sie haben erfahrene und physisch sehr kraftvolle Spieler im Kader. Dennoch ist dieses Spiel für uns in Bezug auf die Chancen das günstigste", sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer fügte hinzu, dass er bereits seit der Auslosung wusste, dass die Spiele gegen Kolumbien und Portugal nicht einfach werden würden.

"Als die Auslosung der Gruppenphase stattfand, war mir klar, dass es schwierig wird, gegen Kolumbien und Portugal zu spielen. Jetzt treten wir gegen einen relativ günstigeren Gegner an", zitierte die offizielle FIFA-Website seine Worte.

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft unterlag in den ersten zwei Runden mit 1:3 gegen Kolumbien und mit 0:5 gegen Portugal.

Das Spiel zwischen DR Kongo und Usbekistan findet am 28. Juni im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, statt.