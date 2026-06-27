Fabio Cannavaro: "DR Kongo ist der günstigste Gegner für uns"

·1·Sport
Fabio Cannavaro: "DR Kongo ist der günstigste Gegner für uns"

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich vor dem Spiel gegen DR Kongo in der letzten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Der italienische Spezialist betonte, dass der Gegner über erfahrene und physisch starke Spieler verfüge. Gleichzeitig hält er diese Begegnung aus Sicht Usbekistans für das günstigste Spiel der Gruppe.

"DR Kongo ist eine starke Mannschaft. Sie haben erfahrene und physisch sehr kraftvolle Spieler im Kader. Dennoch ist dieses Spiel für uns in Bezug auf die Chancen das günstigste", sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer fügte hinzu, dass er bereits seit der Auslosung wusste, dass die Spiele gegen Kolumbien und Portugal nicht einfach werden würden.

"Als die Auslosung der Gruppenphase stattfand, war mir klar, dass es schwierig wird, gegen Kolumbien und Portugal zu spielen. Jetzt treten wir gegen einen relativ günstigeren Gegner an", zitierte die offizielle FIFA-Website seine Worte.

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft unterlag in den ersten zwei Runden mit 1:3 gegen Kolumbien und mit 0:5 gegen Portugal.

Das Spiel zwischen DR Kongo und Usbekistan findet am 28. Juni im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, statt.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Araujo spielte in zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften keine einzige MinuteAraujo spielte in zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften keine einzige MinuteHeute, 21:30Ivan Perishich spricht vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen GhanaIvan Perishich spricht vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen GhanaHeute, 20:37Semenyo: „Wir müssen gegen Kroatien 90 Minuten lang gemeinsam verteidigen“Semenyo: „Wir müssen gegen Kroatien 90 Minuten lang gemeinsam verteidigen“Heute, 20:30Senegals Sieg über den Irak bleibt durch eine Fotografengeschichte in ErinnerungSenegals Sieg über den Irak bleibt durch eine Fotografengeschichte in ErinnerungHeute, 19:39Spiel zwischen Usbekistan und DR Kongo wird auf Großleinwänden in Taschkent übertragenSpiel zwischen Usbekistan und DR Kongo wird auf Großleinwänden in Taschkent übertragenHeute, 19:37Jamie Carragher: "Spanien ist für mich nicht mehr der Hauptfavorit"Jamie Carragher: "Spanien ist für mich nicht mehr der Hauptfavorit"Heute, 19:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier