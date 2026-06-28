Supercomputer sagt Sieger voraus: Portugal oder Kolumbien?

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Supercomputer sagt Sieger voraus: Portugal oder Kolumbien?

Heute, am 28. Juni, erleben wir ein echtes Topspiel in der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026. Vor dem entscheidenden Duell zwischen Portugal und Kolumbien um den Gruppensieg hat der berühmte Opta Supercomputer seine Prognosen veröffentlicht.

Was sagen die Berechnungen?

Laut der digitalen Analyse von Opta Analyst gelten die Portugiesen als klare Favoriten für das heutige Spiel. Doch die Vertreter aus Südamerika dürfen keinesfalls unterschätzt werden.

Die vom Supercomputer ermittelten Gewinnwahrscheinlichkeiten sehen wie folgt aus:

Team

Siegwahrscheinlichkeit

Portugal

48,9%

Kolumbien

26,0%

Unentschieden (verbleibende Wahrscheinlichkeit)

25,1%

Die Zahlen zeigen, dass die künstliche Intelligenz den Erfolg der Europäer auf fast 50 Prozent schätzt. Der Sieg Kolumbiens wird mit 26 Prozent etwas niedriger bewertet.

Situation in Gruppe K: Kampf um die Tabellenführung

Dieses Spiel ist nicht nur eine Frage des Prestiges, sondern ein Kampf auf Leben und Tod, um den 1. Platz der Gruppe zu sichern und vor den Playoffs einen günstigeren Gegner zu treffen. Nach den ersten zwei Spieltagen sieht die Lage wie folgt aus:

  • Kolumbien — 6 Punkte: Führt die Gruppe mit einer Quote von 100 % aus zwei Spielen an. Ein Unentschieden im heutigen Spiel würde ausreichen, um den 1. Platz zu behaupten.

  • Portugal — 4 Punkte: Liegt auf dem zweiten Platz. Wenn die Portugiesen als Gruppensieger in die nächste Runde einziehen wollen, müssen sie heute auf dem Platz nur auf den Sieg spielen.

Wessen Taktik wird im heutigen Superclash funktionieren? Werden die Zahlen des Supercomputers recht behalten, oder werden die Kolumbianer die Prognosen erneut zerschlagen? Das feurige Duell auf dem Rasen wird es zeigen!

PortugalKolombiyaOpta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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