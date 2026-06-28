Tarkhanov bewertet Uzbekistans Teilnahme an der Weltmeisterschaft

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Tarkhanov bewertet Uzbekistans Teilnahme an der Weltmeisterschaft

Der russische Trainer Aleksandr Tarkhanov bewertete die Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026.

Nach Ansicht des Experten ist es nicht richtig, die usbekische Nationalmannschaft für ihre Ergebnisse stark zu kritisieren, da sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Allein die Qualifikation für die Weltmeisterschaft gilt als großer Erfolg für den Fußball des Landes.

«Man kann ihnen keine Vorwürfe machen. Usbekistan ist zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die Teilnahme an der WM ist an sich schon ein großer Erfolg. Das Team hat wichtige Erfahrungen gesammelt und wird auf die nächste Weltmeisterschaft noch besser vorbereitet sein», sagte Tarkhanov.

Gleichzeitig schätzte der russische Trainer die Chancen Uzbekistans, im aktuellen Turnier die Play-off-Runde zu erreichen, nicht sehr hoch ein.

«Dieses Mal wird es schwierig für sie, in die nächste Runde einzuziehen, da sie zu viele Gegentore kassiert haben», zitierte der Sender Match TV seine Worte.

Zur Erinnerung: Die unter Fabio Cannavaro geführte usbekische Nationalmannschaft verlor in den ersten zwei Spieltagen mit 1:3 gegen Kolumbien und mit 0:5 gegen Portugal.

Die «Weißen Wölfe» treffen im letzten Gruppenspiel auf die DR Kongo. Obwohl das Team theoretisch noch eine Chance auf die Play-offs hat, erschwert die große negative Tordifferenz die Aufgabe erheblich.

TarkhanovUsbekistanFabio CannavaroKolumbienKolumbien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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