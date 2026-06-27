Überraschende Entdeckung auf dem Mars: Erste komplexe organische Spuren nachgewiesen

Der Perseverance -Rover der NASA hat eine weitere für die Wissenschaft entscheidende Entdeckung auf dem Mars gemacht. Wissenschaftler haben in Gesteinsproben einer alten See-Region, die vor etwa 3,7 Milliarden Jahren existierte — dem Jezero-Krater— makromolekularen Kohlenstoffnachgewiesen. Dies ist einer der bedeutendsten Funde organischer Materie in der oberflächennahen Schicht des Mars. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Advances (SA) veröffentlicht.

Berichten zufolge nutzten die Forscher das wissenschaftliche Instrument „Bright Angel“ an Bord des Rovers, um die hellen Gesteine im Bereich des Flusskanals Neretva Vallis zu untersuchen, wobei sie das Instrument SHERLOC einsetzten. Zu den untersuchten Gesteinen gehört auch der Mergelstein „Cheyava Falls“ , der für seine leopardenfellartigen Fleckenmuster bekannt ist. Zuvor hatten genau diese Flecken zu hitzigen Debatten über ihren möglichen biologischen Ursprung geführt.

Der Astrobiologe des NASA Jet Propulsion Laboratory, Kyle Uckert, betont, dass der Nachweis von makromolekularem Kohlenstoff auf der Oberfläche eines unbearbeiteten Gesteins zu den bedeutendsten organischen Funden auf der Marsoberfläche zählt. Dies könnte bedeuten, dass die organischen Verbindungen erst vor relativ kurzer Zeit freigelegt wurden oder durch Minerale mit lichtschützenden Eigenschaften gut konserviert wurden.

Experten merken an, dass die spektralen Eigenschaften des Kohlenstoffs sowohl zu abiotischen Quellen — wie Meteoriten oder hydrothermalen Gesteinen — als auch zu biotischen Quellen — wie mikrobiellen Matten oder kohleähnlichen organischen Derivaten — passen. Daher ist es derzeit nicht möglich, eine endgültige Schlussfolgerung über den genauen Ursprung dieser Substanzen zu ziehen.

Die Geologin des Planetary Science Institute, Ashley Murphy, erklärt, dass die vorliegenden Daten nicht ausreichen, um die Quelle des Kohlenstoffs eindeutig zu bestimmen. Aus diesem Grund kann die Möglichkeit einer biologischen Entstehung derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wissenschaftler sind der Ansicht, dass zur vollständigen Klärung dieses Rätsels die Rückführung von Mars-Proben zur Erde und deren eingehende Analyse in modernen Laboren erforderlich ist. Sollte in Zukunft der biologische Ursprung dieser organischen Verbindungen bestätigt werden, könnte dies das Verständnis der Menschheit darüber, ob auf dem Mars jemals Leben existierte, grundlegend verändern.