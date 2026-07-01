Weltraumeroberung beschleunigt sich: 28 Raketenstarts im Juni

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Weltraumeroberung beschleunigt sich: 28 Raketenstarts im Juni

Die menschliche Aktivität bei der Erschließung des Weltraums erreicht eine neue Stufe. Nach den Ergebnissen vom Juni 2026 wurden weltweit insgesamt 28 Trägerraketenflüge durchgeführt. Infolge dieser Missionen wurden 370 Objekte für verschiedene Zwecke erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht. Dieser Indikator zeigt, wie schnell sich die Raumfahrtindustrie entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Daten von Ixbt.com übernahm die USA im letzten Monat die absolute Führung bei Raketenstarts. Auf die Vereinigten Staaten entfielen 16 Flüge. Es ist anzumerken, dass diese Zahl auch zwei Missionen von Rocket Lab vom Weltraumbahnhof Mahia in Neuseeland umfasst. China belegte mit 10 Flügen den zweiten Platz, während Japan und Europa jeweils nur einen Raketenstart verzeichneten.

SpaceX und Falcon 9: Der Haupttreiber des Marktes

Im Bereich der privaten Astronautik festigt das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX seine Position weiter. Im Juni war die am häufigsten eingesetzte Rakete die Falcon 9 — sie flog in einem Monat 13 Mal. Das bedeutet fast alle zwei Tage einen Start. Zum Vergleich: Alle Raketen der "Long March"-Familie des gesamten chinesischen Staates starteten insgesamt nur 7 Mal.

Unter den anderen Trägerraketen zeigte die Electron-Rakete von Rocket Lab mit 3 Flügen Aktivität. Zudem gelangten Japans H3, Europas neue Generation Ariane 64 Block 2 sowie Chinas Apparate wie "Queyue-2E", "Lizhan-1" und "Kuaizhou-11" jeweils einmal in den Orbit. Diese Vielfalt zeigt, dass die Möglichkeiten des Zugangs zum Weltraum nicht nur für Staaten, sondern auch für den privaten Sektor wachsen.

Die geschäftigsten Weltraumbahnhöfe und Jahresstatistiken

Im Juni wurde die Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien als aktivster Startplatz ermittelt — von hier aus wurden 8 Raketen gestartet. Den zweiten Platz belegte Cape Canaveral in Florida (5 Starts). In China führte der Weltraumbahnhof Jiuquan mit 4 Missionen. Diese Basen dienen derzeit als Haupttore für globale Satellitenkommunikation und Forschungsprojekte.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 wurden weltweit insgesamt 153 Orbitalflüge durchgeführt. Leider endeten 5 davon mit einem Unfall. Dennoch ist die allgemeine Dynamik positiv: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag die Zahl der Flüge bei 145. Wenn das derzeitige Tempo beibehalten wird, wird 2026 voraussichtlich das Rekordjahr mit den meisten Raketenstarts in der Menschheitsgeschichte werden.

Für usbekische Spezialisten und Interessierte bedeuten diese Informationen, dass die Kosten für globales Satelliten-Internet und Fernerkundungstechnologien weiter sinken werden. Die Aktivität von Unternehmen wie SpaceX senkt die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum und öffnet die Tür zu neuen technologischen Möglichkeiten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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