Arsenal und der Verteidiger der französischen Nationalmannschaft William Saliba stehen weiterhin im Fokus der reichsten und mächtigsten Giganten Europas. Laut dem bekannten Insider-Journalisten Ekrem Konur ist der Transferwettkampf um den talentierten 24-Jährigen nun offiziell auch für den katalanischen Barcelona Club interessant geworden.

Bisher gehörten Real Madrid und PSG zu den Teams, die Saliba verpflichten wollten. Nun könnte es im europäischen Fußball zu einem ernsthaften Dreikampf um den Verteidiger kommen.

Die feste Position von Arsenal

Die Arsenal-Führung und Cheftrainer Mikel Arteta sind jedoch nicht bereit, den wichtigsten Grundpfeiler ihrer Defensive so einfach ziehen zu lassen.

Die Transferbedingung der Londoner: Der Quelle zufolge werden die Gunners den französischen Spieler unter keinen Umständen für eine Summe unter 150 Millionen Euro verkaufen. Diese Summe könnte Saliba zum teuersten Verteidiger der Fußballgeschichte machen.

Saliba wechselte 2019 für 30 Millionen Euro vom französischen Club Saint-Étienne zu Arsenal. Der aktuelle langfristige Vertrag mit dem Verein läuft bis zum 30. Juni 2030 . Dieser Faktor verschafft dem Londoner Club in zukünftigen Verhandlungen einen vollständigen Vorteil.

Transferentwicklung und Statistiken von William Saliba:

Kennzahl / Datentyp Erfasste Zahlen Kaufpreis im Jahr 2019 30 Millionen Euro Aktuelle Bewertung von Arsenal 150 Millionen Euro Aktuelle Vertragslaufzeit Bis 30. Juni 2030 Einsätze in der Saison 2025/26 50 (in allen Wettbewerben) Produktivitätswert 1 Tor und 1 Vorlage

In den letzten Saisons wurde Saliba als das wahre „Herzstück“ der Arsenal-Abwehr anerkannt. Seine Ruhe und Zuverlässigkeit auf dem Platz haben das Team zu einem der Clubs mit den wenigsten Gegentoren in der Premier League gemacht. Ob Giganten wie Barcelona und Real Madrid in der nächsten Transferperiode die gewaltige 150-Millionen-Hürde von Arsenal überwinden können, wird die Zeit zeigen.