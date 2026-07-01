In China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wieder

·53·Welt
In China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wieder

1991 stieg der 13-jährige Lei Szesin beim Versteckspielen mit Freunden versehentlich in einen Zug ein. Er schlief während der Fahrt ein und stellte beim Aufwachen fest, dass er sich in einer fremden Stadt, über tausend Kilometer von seinem Zuhause entfernt, befand.

Da der Junge taubstumm war, konnte er den Umstehenden keine vollständigen Informationen über seinen Namen und seine Adresse geben. Infolgedessen blieb er in Shenzhen zurück. In den folgenden Jahren wurde er von einer einheimischen Frau und Restaurantbesitzerin, Xun Sinsyan, unterstützt.

Lei verlor 35 Jahre lang nicht die Hoffnung, seine Familie zu finden. Eine unerwartete Wendung ergab sich in einer Online-Suchgruppe. Sein Bruder bemerkte, dass Leis Name in umgekehrter Reihenfolge der Schriftzeichen geschrieben war – eine Methode, die sie nur als Kinder verwendet hatten.

Die Brüder hatten in ihrer Kindheit in Gebärdensprache kommuniziert und geheime Spiele gespielt. Diese Erinnerung war das entscheidende Merkmal, um Lei zu erkennen.

Kurz darauf bestätigte ein DNA-Test ihre Verwandtschaft. Lei Szesin wurde nach 35 Jahren der Trennung wieder mit seiner Familie vereint.

Lei ZexinChinaShenzhenHong Xingxiang
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

VAE weltweit führend bei VermögensungleichheitVAE weltweit führend bei VermögensungleichheitHeute, 23:266-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teilHeute, 22:49Affe auf Bali stiehlt Handy von Touristen und macht dutzende SelfiesAffe auf Bali stiehlt Handy von Touristen und macht dutzende SelfiesHeute, 22:47Großbritannien verbietet Verkauf von Kunststoff-FeuchttüchernGroßbritannien verbietet Verkauf von Kunststoff-FeuchttüchernHeute, 22:33Syrsky nennt mögliche neue Richtung RusslandsSyrsky nennt mögliche neue Richtung RusslandsHeute, 21:12Wichtige Verhandlungen in Tiflis: Welche Sektoren haben Priorität?Wichtige Verhandlungen in Tiflis: Welche Sektoren haben Priorität?Heute, 19:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet