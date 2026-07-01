Der japanische Autoriese Honda hat beschlossen, seine Geschäftsausrichtung in eine unerwartete Richtung zu lenken. Das Unternehmen hat begonnen, die in seinen US-Werken produzierten Batterien nicht mehr für Elektroautos, sondern für Rechenzentren (Data Centers) und Energiespeichersysteme zu verwenden. Dieser Schritt ist auf die Instabilität des globalen Automobilmarktes und die steigende Nachfrage nach technologischer Infrastruktur zurückzuführen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Nikkei Asia hat Honda ab dieser Woche mit der Produktion von Batterien für Energiespeichersysteme begonnen. Diese Änderung erfolgt drei Monate nachdem das Unternehmen seine Elektroauto-Programme in den USA eingestellt hat. Batterien, die ursprünglich in Zusammenarbeit mit LG Energy Solution im Werk in Ohio produziert werden sollten, werden nun in Serverräumen statt auf Straßen eingesetzt.

Marktveränderungen und wirtschaftliche Gründe

Der Hauptgrund für Hondas Entscheidung war der sinkende Bedarf an Elektroautos auf dem US-Markt. Die Streichung staatlicher Steuervergünstigungen dämpfte das Interesse der Verbraucher an dieser Transportart. Infolgedessen gab das Unternehmen bekannt, dass es im letzten Geschäftsjahr aufgrund von Strategieänderungen und strukturellen Anpassungen einen Verlust von 15,7 Milliarden Dollar erlitten hat.

Trotzdem hat Honda das Joint Venture mit LG Energy nicht aufgelöst. Im Gegenteil, ähnlich wie Wettbewerber wie Tesla, Ford und GM erkannte Honda, dass das Batterengeschäft an sich ein eigenständiger profitabler Bereich ist. Der Markt für stationäre Energiespeicher wächst derzeit jährlich um 32 %, was Automobilherstellern neue Möglichkeiten eröffnet.

Perspektiven von Energiespeichersystemen

Berichten von SEIA und Benchmark Minerals zufolge wurden im ersten Quartal dieses Jahres Energiespeichersysteme mit einer Kapazität von 9,7 GWh installiert. Mit dieser Menge an Batterien hätten etwa 120.000 Elektroautos ausgestattet werden können. Experten prognostizieren, dass sich das Marktvolumen bis zum Ende des Jahrzehnts verdreifachen wird.

Sicherstellung des kontinuierlichen Betriebs von Rechenzentren;

Stabilisierung von Stromnetzen;

Effiziente Nutzung von Solar- und Windenergie;

Speicherung von Reserven in Zeiten niedriger Energiepreise.

Diese Richtung ist nicht nur vielversprechend, sondern auch äußerst rentabel. Beispielsweise erzielt Tesla mit seinen Megapack- und Powerwall-Geräten eine Bruttomarge von bis zu 30 %, was doppelt so hoch ist wie der Gewinn aus dem Autoverkauf. Honda strebt danach, Teil dieser hochrentablen Kette zu werden.

Auch unter den Bedingungen Usbekistans sind Batteriereserven für Rechenzentren und erneuerbare Energiequellen ein aktuelles Thema. Der Eintritt großer Marken wie Honda in diesen Bereich wird zweifellos dazu beitragen, dass Energiespeichertechnologien günstiger und zugänglicher werden. Obwohl sich das Unternehmen leicht aus dem Elektroautomarkt zurückgezogen hat, versucht es, seine Position in der globalen Energietransformation zu behaupten.