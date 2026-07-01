6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil

Im Iran findet eine sechstägige Trauerzeit zum Abschied vom verstorbenen Obersten Führer Ali Khamenei statt.

Es wurde bekannt gegeben, dass eine Delegation unter der Leitung von Nuriddin Ismailov, dem Sprecher der Legislativkammer der Oliy Majlis von Usbekistan, an den Veranstaltungen teilnehmen wird.

Die Zeremonien beginnen am 4. Juli

Der erste Teil der Trauerfeierlichkeiten findet am 4. Juli im Musalla-Komplex in Teheran statt.

Für den 5. Juli sind ein Totengebet und ein öffentlicher Trauerzug in der iranischen Hauptstadt geplant.

Veranstaltungen finden in mehreren Städten statt

Die Abschiedszeremonien beschränken sich nicht nur auf Teheran, sondern werden auch in anderen großen Städten des Iran fortgesetzt.

Dazu gehören:

Teheran;

Ghom;

Maschhad

sind als Orte für die Trauerveranstaltungen vorgesehen.

Zudem werden in den für Schiiten heiligen irakischen Städten Nadschaf und Kerbela besondere Zeremonien organisiert.

Letzte Beisetzung in Maschhad

Die letzte Zeremonie im Zusammenhang mit der Beisetzung von Ali Khamenei findet am 9. Juli in der Stadt Maschhad statt.

Somit werden die Abschieds- und Trauerfeierlichkeiten insgesamt sechs Tage dauern.

Warum wurde die ursprüngliche Zeremonie verschoben?

Dem Text zufolge kam der ehemalige iranische Oberste Führer Ali Khamenei am 28. Februar bei ersten Angriffen der USA und Israels auf iranisches Gebiet ums Leben.

Ursprünglich sollte die Abschiedszeremonie am 4. März beginnen und drei Tage dauern.

Doch am Tag der geplanten Zeremonie gaben iranische Beamte deren Verschiebung bekannt. Diese Entscheidung wurde mit der enormen Anzahl an Menschen begründet, die Abschied nehmen wollten.

Usbekische Delegation nimmt ebenfalls teil

Es wird erwartet, dass offizielle Delegationen aus verschiedenen Ländern an den sechstägigen Trauerfeierlichkeiten teilnehmen werden.

Im Namen Usbekistans wird eine Delegation unter der Leitung von Nuriddin Ismailov, Sprecher der Legislativkammer der Oliy Majlis, an den Zeremonien teilnehmen.