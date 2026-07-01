Affe auf Bali stiehlt Handy von Touristen und macht dutzende Selfies

Ein britischer Tourist, der in der Nähe eines örtlichen Tempels auf Bali spazieren ging, erlebte eine unerwartete Situation. Ein Makake riss ihm das Smartphone aus der Hand und rannte in Richtung Wald.

Der Tourist ortete das Gerät über eine Tracking-App. Nach einer gemeinsamen Suche mit dem Sicherheitspersonal wurde das Smartphone innerhalb von etwa einer Stunde gefunden.

Das Telefon wurde dem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben. In der Galerie befanden sich jedoch dutzende Selfies, die der Affe von sich selbst gemacht hatte.

Der Vorfall und die Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und sorgten für amüsierte Kommentare unter den Nutzern.