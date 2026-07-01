Affe auf Bali stiehlt Handy von Touristen und macht dutzende Selfies

·46·Welt
Affe auf Bali stiehlt Handy von Touristen und macht dutzende Selfies

Ein britischer Tourist, der in der Nähe eines örtlichen Tempels auf Bali spazieren ging, erlebte eine unerwartete Situation. Ein Makake riss ihm das Smartphone aus der Hand und rannte in Richtung Wald.

Der Tourist ortete das Gerät über eine Tracking-App. Nach einer gemeinsamen Suche mit dem Sicherheitspersonal wurde das Smartphone innerhalb von etwa einer Stunde gefunden.

Das Telefon wurde dem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben. In der Galerie befanden sich jedoch dutzende Selfies, die der Affe von sich selbst gemacht hatte.

Der Vorfall und die Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und sorgten für amüsierte Kommentare unter den Nutzern.

BaliBritischer Tourist
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

VAE weltweit führend bei VermögensungleichheitVAE weltweit führend bei VermögensungleichheitHeute, 23:266-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teilHeute, 22:49In China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wiederIn China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wiederHeute, 22:36Großbritannien verbietet Verkauf von Kunststoff-FeuchttüchernGroßbritannien verbietet Verkauf von Kunststoff-FeuchttüchernHeute, 22:33Syrsky nennt mögliche neue Richtung RusslandsSyrsky nennt mögliche neue Richtung RusslandsHeute, 21:12Wichtige Verhandlungen in Tiflis: Welche Sektoren haben Priorität?Wichtige Verhandlungen in Tiflis: Welche Sektoren haben Priorität?Heute, 19:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet