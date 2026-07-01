Spitzenabsolventen in Russland erhalten exklusive Telefonnummern als Geschenk

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Spitzenabsolventen in Russland erhalten exklusive Telefonnummern als Geschenk

Das russische Bildungsministerium führt eine einzigartige Methode zur Motivation von Schulabgängern ein. Ab 2026 erhalten Schüler, die bei den Einheitlichen Staatsexamen (USE) hohe Ergebnisse erzielen, spezielle Mobilfunknummern mit fünf aufeinanderfolgenden Ziffern. Diese Initiative zielt darauf ab, das Interesse junger Menschen am Lernen zu steigern und ihren Erfolg zu würdigen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie ixbt.com berichtet, können Absolventen, die in zwei oder mehr Fächern insgesamt 200 Punkte erreichen, von diesem Privileg profitieren. Die verschenkten Nummernkombinationen enthalten die Ziffern „555“, was symbolisch für die Bestnoten der Schüler steht. Die Aktion soll das ganze Jahr über laufen.

Statistik und Umfang

Ersten Daten zufolge steigt die Zahl der High-Scorer in Russland von Jahr zu Jahr. Beispielsweise zeigt die Analyse aktueller Kennzahlen, dass 933 Absolventen die 200-Punkte-Hürde genommen haben. Noch höhere Ergebnisse erzielten 76 Personen mit 300 Punkten und 8 Personen mit 400 Punkten. Sogar ein Absolvent erreichte das Maximalergebnis von 500 Punkten.

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit den großen russischen Mobilfunkbetreibern MegaFon und Yota realisiert. Um eine exklusive Nummer zu erhalten, müssen die Absolventen Dokumente vorlegen, die ihre hohen Punktzahlen bestätigen. Bestehende Abonnenten können einen Antrag über ihr persönliches Konto stellen, während neue Nutzer spezielle SIM-Karten registrieren müssen.

Altersgrenze und technische Bedingungen

Gemäß den Projektbedingungen sind Nummern mit der Kombination „555“ nur für Abonnenten unter 20 Jahren verfügbar. Diese Einschränkung bedeutet, dass sich das Projekt gezielt an Schulabgänger und junge Studenten richtet. Experten sind der Meinung, dass solche schönen Nummern für junge Menschen als Symbol für sozialen Status und Erfolg dienen.

Auch in Usbekistan führen Mobilfunkbetreiber verschiedene soziale Aktionen durch, allerdings ist die Praxis, exklusive Nummern für Bildungsleistungen zu vergeben, noch nicht weit verbreitet. Die russische Erfahrung wird als interessantes Beispiel für die Integration von digitaler Wirtschaft und Bildungssystem angesehen.

Zur Erinnerung: Exklusive und leicht merkbare Mobilfunknummern werden normalerweise über Auktionen oder zu hohen Preisen verkauft. Eine solche Initiative auf staatlicher Ebene ermöglicht es, talentierte Jugendliche ohne zusätzliche Kosten zu motivieren.

RusslandBildungTechnologieMobilfunkPrüfung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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