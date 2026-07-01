Cloudflare, eines der führenden Unternehmen im Bereich Internetsicherheit und Infrastruktur, hat eine neue und strenge Richtlinie für die Branche der künstlichen Intelligenz (AI) angekündigt. Um das geistige Eigentum von Website-Besitzern zu schützen, fordert das Unternehmen eine klare Trennung zwischen Suchmaschinen und AI-Bots. Dieser Schritt wird voraussichtlich das Ökosystem des Datenaustauschs im globalen Netzwerk grundlegend verändern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut Cloudflare werden ab dem 15. September 2026 die Standardeinstellungen des Unternehmens automatisch "Mixed-Use Crawler" blockieren – Bots, die Such- und AI-Trainingszwecke kombinieren –, wenn sie auf Seiten mit Werbung zugreifen. Das bedeutet, dass Giganten wie Google ihre Bots in zwei verschiedene Funktionen aufteilen müssen: eine für die traditionelle Suche und eine für das Training von AI-Modellen.

Urheberrecht und fairer Wettbewerb

Derzeit möchten viele Verlage und Website-Betreiber, dass ihre Inhalte in Suchmaschinen erscheinen, lehnen es jedoch ab, dass diese Daten kostenlos für das Training von AI-Modellen verwendet werden. Matthew Prince, Gründer und CEO von Cloudflare, betonte, dass heute mehr als die Hälfte des Internetverkehrs nicht von Menschen, sondern von Bots verursacht wird. Dies erfordert schnelle Maßnahmen zur Schaffung eines nachhaltigen digitalen Ökosystems.

Cloudflare kritisierte offen die weltweit größte Suchmaschine (gemeint ist Google) und gab an, dass diese doppelt so viele Daten wie andere AI-Unternehmen besitze. Der Grund ist, dass Website-Betreiber gezwungen sind, ihre Daten für das AI-Training bereitzustellen, um nicht aus den Suchergebnissen zu verschwinden. Obwohl Google über seinen Google Extended Bot eine Opt-out-Möglichkeit bietet, hält Cloudflare dies für nicht ausreichend.

Neues Wirtschaftsmodell: Pay Per Use

Das Unternehmen bietet nicht nur Einschränkungen, sondern auch Einnahmequellen für Verlage an. Das zuvor angekündigte Pay Per Crawl-System wird nun zu einem Pay Per Use-Modell weiterentwickelt. Über dieses System können Verlage eine Vergütung erhalten, wann immer ihre Inhalte durch eine AI einen Mehrwert schaffen.

Diese neuen Regeln gelten für alle neuen Kunden der Cloudflare-Plattform, neu erstellte Websites und alle Nutzer von kostenlosen Tarifen. Diese Änderungen könnten Tech-Giganten wie OpenAI, Google und Microsoft dazu veranlassen, ihre Strategien zu überdenken und direkte Verträge mit Verlagen für hochwertige Inhalte abzuschließen.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Content-Ersteller und Medienvertreter von großer Bedeutung. In Anbetracht der weit verbreiteten Nutzung von Cloudflare-Diensten durch lokale Websites ist es wahrscheinlich, dass die Kontrolle über die Nutzung usbekischsprachiger Daten durch AI zunimmt, was neue Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen könnte.