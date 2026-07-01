WM 2026 Playoffs: Kanes Doppel rettet England

·2·Sport
WM 2026 Playoffs: Kanes Doppel rettet England

Ein weiteres spannendes Duell in der K.-o.-Phase der WM 2026 ist beendet. Trotz eines Rückstands besiegte die englische Nationalmannschaft DR Kongo mit 2:1 und zog ins Achtelfinale ein.

Den Sieg für die Engländer bescherte Kapitän Harry Kane, der in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielte.

DR Kongo ging bereits in der 7. Minute in Führung

Die in Atlanta ausgetragene Partie begann sehr gut für DR Kongo.

In der 7. Minute traf Sipenga zum Führungstreffer für die Afrikaner.

Danach ging England zu einem starken Angriff über, konnte den Ausgleich in der ersten Halbzeit jedoch nicht erzielen.

Kane leitete das Comeback ein

Die Engländer verstärkten den Druck in der zweiten Halbzeit. In der 74. Minute erzielte Harry Kane den Ausgleich.

Zwölf Minuten später fand der englische Kapitän erneut den Weg ins Tor von DR Kongo und sicherte seinem Team den Sieg.

So rettete Kanes Doppel England vor dem drohenden Turnieraus.

Englands nächster Gegner — Mexiko

Nach dem 2:1-Sieg ist England ins Achtelfinale der WM 2026 eingezogen.

Nun treffen die Engländer auf die mexikanische Nationalmannschaft, einen der Gastgeber des Turniers.

Mexiko hatte sich in der vorangegangenen Runde durch einen Sieg gegen Ecuador für die nächste Phase qualifiziert.

Spieldetails

WM 2026. Sechzehntelfinale

England — DR Kongo — 2:1

1. Juli, Atlanta.

Tore: Kane, 74, 86 — Sipenga, 7.

Gelbe Karten: Bellingham, 19 — Sadiki, 28.

Aufstellungen

England: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford, Madueke, Kane.

DR Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

Der Kapitän hatte das letzte Wort

England hatte im Spiel mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch Kanes geschickte Aktionen entschieden die Partie.

Nun erwartet die Fußballfans ein weiterer kompromissloser Schlagabtausch zwischen England und Mexiko.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie die usbekische Nationalmannschaft in Taschkent empfangen wurdeWie die usbekische Nationalmannschaft in Taschkent empfangen wurdeHeute, 23:09Bayern verkündet Transfer des marokkanischen Stars Ismael SaibariBayern verkündet Transfer des marokkanischen Stars Ismael SaibariHeute, 22:56Arsenal fordert 150 Millionen Euro für William SalibaArsenal fordert 150 Millionen Euro für William SalibaHeute, 22:40Neuer La Liga Spielplan bestätigt: Wann findet El Clásico statt?Neuer La Liga Spielplan bestätigt: Wann findet El Clásico statt?Heute, 22:30Nasaf feiert kämpferischen Sieg gegen BuxoroNasaf feiert kämpferischen Sieg gegen BuxoroHeute, 22:22Oliver Kahn: Die Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wird sich nicht wiederholenOliver Kahn: Die Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wird sich nicht wiederholenHeute, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier