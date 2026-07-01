WM 2026 Playoffs: Kanes Doppel rettet England

Ein weiteres spannendes Duell in der K.-o.-Phase der WM 2026 ist beendet. Trotz eines Rückstands besiegte die englische Nationalmannschaft DR Kongo mit 2:1 und zog ins Achtelfinale ein.

Den Sieg für die Engländer bescherte Kapitän Harry Kane, der in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielte.

DR Kongo ging bereits in der 7. Minute in Führung

Die in Atlanta ausgetragene Partie begann sehr gut für DR Kongo.

In der 7. Minute traf Sipenga zum Führungstreffer für die Afrikaner.

Danach ging England zu einem starken Angriff über, konnte den Ausgleich in der ersten Halbzeit jedoch nicht erzielen.

Kane leitete das Comeback ein

Die Engländer verstärkten den Druck in der zweiten Halbzeit. In der 74. Minute erzielte Harry Kane den Ausgleich.

Zwölf Minuten später fand der englische Kapitän erneut den Weg ins Tor von DR Kongo und sicherte seinem Team den Sieg.

So rettete Kanes Doppel England vor dem drohenden Turnieraus.

Englands nächster Gegner — Mexiko

Nach dem 2:1-Sieg ist England ins Achtelfinale der WM 2026 eingezogen.

Nun treffen die Engländer auf die mexikanische Nationalmannschaft, einen der Gastgeber des Turniers.

Mexiko hatte sich in der vorangegangenen Runde durch einen Sieg gegen Ecuador für die nächste Phase qualifiziert.

Spieldetails

WM 2026. Sechzehntelfinale

England — DR Kongo — 2:1

1. Juli, Atlanta.

Tore: Kane, 74, 86 — Sipenga, 7.

Gelbe Karten: Bellingham, 19 — Sadiki, 28.

Aufstellungen

England: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford, Madueke, Kane.

DR Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

Der Kapitän hatte das letzte Wort

England hatte im Spiel mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch Kanes geschickte Aktionen entschieden die Partie.

Nun erwartet die Fußballfans ein weiterer kompromissloser Schlagabtausch zwischen England und Mexiko.