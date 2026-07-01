Wie die usbekische Nationalmannschaft in Taschkent empfangen wurde

Am 1. Juli fand am internationalen Flughafen Taschkent eine feierliche Empfangszeremonie für die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft statt, die nach ihrem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft 2026 in die Heimat zurückkehrten.

Bei der Veranstaltung wurde besonders betont, dass es nicht darum gehe, die Spieler zu kritisieren, sondern sie zu unterstützen und für zukünftige große Siege zu motivieren.

Offizielle und Fans empfingen die Spieler

An der Zeremonie nahmen Premierminister Abdulla Aripov, der Chef des SSS, der Präsident des usbekischen Fußballverbandes Bahodir Qurbonov, der erste Vizepräsident der UFA Ravshan Ermatov sowie weitere Offizielle teil.

Zudem besuchten den Flughafen:

Angehörige der Spieler;

Jugendliche;

Fußballlegenden;

Fans;

Künstler

ebenso.

Die Botschaft des Präsidenten wurde gezeigt

Während der Veranstaltung wurde ein Video gezeigt, in dem Präsident Shavkat Mirziyoyev seine Gedanken zur Teilnahme der Nationalmannschaft äußerte und dazu aufrief, die Spieler zu unterstützen.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die Spieler bei der Weltmeisterschaft wichtige Erfahrungen gesammelt hätten.

«Nach Schuldigen zu suchen und mit übermäßigen Emotionen Einspruch zu erheben, ist nicht typisch für unser Volk. Große Siege liegen noch vor uns», sagte der Präsident.

Die Teilnehmer der Zeremonie unterstützten diese Ansichten und merkten an, dass die erste Teilnahme Usbekistans an einer Weltmeisterschaft von historischer Bedeutung sei.

Aripov sprach über „Sesselexperten“

Premierminister Abdulla Aripov erklärte, dass die Spieler der Nationalmannschaft mutig gegen würdige Gegner gekämpft hätten.

Mit Blick auf diejenigen, die das Team in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert hatten, forderte er die Spieler auf, die „Sesselexperten“ zu ignorieren.

«Sie wollen auf Kosten Ihrer Berühmtheit Likes sammeln», sagte der Premierminister.

Aripov betonte, dass die Nationalmannschaft mannmütig gegen Gegner gespielt habe, die in der FIFA-Weltrangliste hoch standen und über starke Spieler verfügten.

«Jeder Angriff, jede Verteidigung, jeder Schuss und jeder Moment des Kampfes schenkte unserem Volk Aufregung, Hoffnung und Stolz», sagte er.

Spieler gaben Versprechen für die Zukunft

Auch die Spieler der Nationalmannschaft ergriffen bei der Zeremonie das Wort. Sie erklärten, dass die WM 2026 eine große Schule der Erfahrung gewesen sei, und versprachen, ihre ganze Kraft einzusetzen, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Cannavaro nahm nicht an der Zeremonie teil

Der Cheftrainer der Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, nahm nicht an der Empfangsfeier in Taschkent teil. Er hatte mitgeteilt, dass er nach dem Ende der WM-Teilnahme zur Erholung in seine Heimat Italien zurückkehren würde.

Usbekistans Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft

Die usbekische Nationalmannschaft bestritt in der Gruppenphase drei Spiele:

Kolumbien — 1:3;

Portugal — 0:5;

DR Kongo — 1:3.

Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov erzielten die ersten Tore der Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft.

Usbekistan belegte den letzten Platz in der Gruppe und landete am Ende des Turniers auf Platz 46 von 48 Teams.

Erste WM — der Beginn eines langen Weges

Auch wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen, bleibt die erste Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft eine wichtige Seite in der Geschichte des nationalen Fußballs.

Die Spieler wollen nun die richtigen Schlüsse aus dieser Erfahrung ziehen und die Fans bei künftigen Wettbewerben mit großen Siegen freuen.