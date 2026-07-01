Lime geht an die Börse: Mikromobilitäts-Riese führt IPO durch

Lime, einer der weltweit größten Betreiber von Elektro-Scooter- und Fahrradverleihdiensten, hat seinen lang erwarteten IPO (Börsengang) abgeschlossen und ist offiziell eine Aktiengesellschaft geworden. Nach neun Jahren Betrieb, in denen das Startup verschiedene finanzielle Schwierigkeiten und Pandemie-Beschränkungen überwinden musste, wurden die Aktien erfolgreich an der Nasdaq-Börse gehandelt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Das Unternehmen konnte im Rahmen seines Debüthandels 167 Millionen Dollar einwerben. Lime, unterstützt durch Uber, verkaufte insgesamt 6,68 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 25 Dollar. Dieser Wert liegt in der Mitte der zuvor geplanten Spanne von 24-26 Dollar. Nachdem der Handel an der Nasdaq unter dem Ticker "LIME" begann, stieg der Aktienkurs bereits in der ersten Stunde um 9 Prozent.

Laut TechCrunch beläuft sich der Gesamtwert von Lime infolge dieses IPO auf etwa 1,66 Milliarden Dollar. Dieser Wert liegt nahe an den Kennzahlen seines Hauptkonkurrenten Bird aus dem Jahr 2021, wobei die Lime-Geschäftsführung betont, dass ihr Geschäftsmodell wesentlich stabiler sei.

Herausforderungen überwunden

Lime-CEO Wayne Ting räumte in einem Interview ein, dass der Weg zum heutigen Niveau nicht einfach war. Seinen Worten zufolge gab es Zeiten, in denen das Unternehmen kurz vor dem Bankrott stand und seine Zukunft infrage gestellt wurde. "Heute als börsennotiertes Unternehmen hier zu stehen, ist das Ergebnis harter Arbeit und Geduld", sagt Ting.

Der Mikromobilitätsmarkt ist in den letzten Jahren zu einem recht gnadenlosen Umfeld geworden. Während Bird beispielsweise gezwungen war, Insolvenz anzumelden, versuchten andere Konkurrenten wie Tier und Dott, durch Fusionen zu überleben. Projekte wie Superpedestrian wurden komplett eingestellt. Unter diesen Bedingungen gelang es Lime, seine Einnahmen zu steigern: Der Umsatz von 521 Millionen Dollar im Jahr 2023 stieg im vergangenen Jahr auf 886,7 Millionen Dollar.

Finanzielle Verpflichtungen und Zukunftspläne

Dennoch stehen das Unternehmen ernsthafte finanzielle Aufgaben bevor. In den vor dem IPO eingereichten Unterlagen gab Lime Schuldenverpflichtungen in Höhe von fast 1 Milliarde Dollar bekannt. Mehr als die Hälfte dieser Schulden muss bis Ende des laufenden Jahres zurückgezahlt werden. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf werden gezielt zur Tilgung dieser Verpflichtungen und zur Geschäftsexpansion eingesetzt.

Während die Mikromobilität, insbesondere der Verleih von Scootern, auch in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan immer beliebter wird, gilt der Erfolg eines globalen Marktführers wie Lime an der Börse als positives Signal für Brancheninvestoren. Das Unternehmen gibt an, in den letzten drei Jahren operative Gewinne erzielt zu haben und nun in eine Phase der stabilen Entwicklung übergegangen zu sein.