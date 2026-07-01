Der FC Bayern München hat eines der größten Geschäfte des Sommertransferfensters abgeschlossen. Die Münchner haben offiziell die Verpflichtung von Ismael Saibari, dem Stürmer von PSV Eindhoven und Kapitän der marokkanischen Nationalmannschaft, mit einem langfristigen Vertrag bekannt gegeben. Dieser Transfer wird als wichtiger Schritt zur Verstärkung der Offensive des aktuellen Bundesliga-Giganten gewertet. Dies berichtet Goal.com berichtet so die Meldung.

Der 25-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag beim Münchner Klub bis Juni 2031. Laut Goal.com wird Bayern an PSV eine Ablösesumme von etwa 50 Millionen Euro zahlen. Zudem kann sich dieser Betrag durch Boni um weitere 2 Millionen Euro erhöhen. Damit gehört Saibari zu den teuersten Transfers in der Geschichte des Vereins.

Eine lang erwartete Einigung und strategische Planung

Bayern-Sportvorstand Max Eberl betonte, dass die Verpflichtung des marokkanischen Talents keine Zufallsentscheidung, sondern das Ergebnis eines langfristigen Plans sei. Die Vereinsverantwortlichen hatten bereits frühzeitig Kontakt zum Spieler aufgenommen und ihm seine Rolle in den zukünftigen Projekten des Teams erläutert. Dies ermöglichte es ihnen, sich im Transferwettkampf gegen andere Konkurrenten durchzusetzen.

Ismael Saibari gilt als einer der strahlendsten Sterne, die in der niederländischen Liga gespielt haben. Mit PSV gewann er dreimal die Meisterschaft und erzielte insgesamt 42 Tore sowie 29 Vorlagen. Besonders seine Erfahrung in der Champions League und seine unvorhersehbaren Aktionen im Angriff weckten das Interesse der Münchner Scouts.

Heldentaten bei der Weltmeisterschaft

Bei der derzeit in Nordamerika stattfindenden Weltmeisterschaft beweist Saibari in der marokkanischen Nationalmannschaft echte Führungsqualitäten. Im Verlauf des Turniers traf er bereits gegen Brasilien, Schottland und Haiti. Besonders im Viertelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter und führte sein Team in die nächste Runde.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund lobte die Mentalität und den Siegeswillen des Spielers. Seinen Worten zufolge können vielseitige und mutige Spieler wie Saibari die Fans in der Allianz Arena begeistern. Der marokkanische Stürmer zeichnet sich nicht nur durch seine Torgefährlichkeit, sondern auch durch eine hohe Intensität im Mannschaftsspiel aus.

Zur Erinnerung: Ismael Saibari gewann mit der marokkanischen Nationalmannschaft auch den Afrika-Cup 2025. Sein Wechsel nach München soll in der Bayern-Offensive neben Stars wie Harry Kane für neue Konkurrenz und eine gesteigerte Offensivkraft sorgen.