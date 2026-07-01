Harry Kane rettet England: Three Lions feiern hart erkämpften Sieg gegen DR Kongo

Die englische Nationalmannschaft hat sich den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft gesichert. In einem schwierigen Spiel gegen DR Kongo gewannen die Schützlinge von Thomas Tuchel mit 2:1 und erfüllten damit eine wichtige Aufgabe in der Gruppenphase. Obwohl das Spiel für die Engländer mit unerwarteten Schwierigkeiten begann, entschieden Kapitän Harry Kane und der eingewechselte Anthony Gordon die Partie. Goal.com berichtet .

Bereits in der 7. Minute wurde Brian Cipenga im Strafraum nicht gedeckt und eröffnete mit einem präzisen Schuss in die kurze Ecke von Jordan Pickford den Spielstand. Laut Goal.com konnte sich der Torhüter in dieser Situation nicht behelfen. Nach diesem Tor brauchten die Engländer lange, um sich zu fangen, und hatten Mühe, ein geordnetes Spiel aufzubauen.

In der ersten Halbzeit hatten Jude Bellingham und Marcus Rashford Chancen zum Ausgleich, doch DR Kongo-Keeper Lionel Mpasi zeigte seine Klasse. Gleichzeitig hätte Yoane Wissa für die gegnerische Mannschaft den Vorsprung ausbauen können, doch sein Schuss prallte vom Pfosten ab. England ging mit einem Rückstand in die Pause.

Zusammenspiel von Harry Kane und Anthony Gordon

In der zweiten Halbzeit nahm Thomas Tuchel Änderungen an der Aufstellung vor. Der eingewechselte Anthony Gordon veränderte das Tempo des Spiels drastisch. Nach genau seiner Vorlage erzielte Harry Kane per Kopf den Ausgleich. Dieses Tor gab den Three Lions zusätzliches Selbstvertrauen, woraufhin sie den Druck weiter erhöhten.

Vier Minuten vor Spielende kam das Duo erneut zur Geltung. Nachdem der Torhüter einen Schuss von Jude Bellingham parierte, schnappte sich Anthony Gordon den Ball und spielte ihn zu Harry Kane. Der erfahrene Stürmer zog vom Strafraumrand aus direkt und kraftvoll ab und erzielte das siegbringende Tor für sein Team.

Dieser Sieg ermöglicht es der englischen Nationalmannschaft, in der Play-off-Runde gegen den Gastgeber Mexiko anzutreten. Trotz des positiven Ergebnisses kritisiert die englische Presse die Defensivleistung der Mannschaft und die Aktion von Jordan Pickford. Die Behebung dieser Fehler bleibt für Thomas Tuchel in der nächsten Runde die Hauptaufgabe.