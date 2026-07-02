WhatsApp führt Benutzernamen ein: Könnte das Betrugsrisiko steigen?

WhatsApp, einer der weltweit beliebtesten Messenger, hat damit begonnen, Nutzern die Möglichkeit zu geben, eindeutige Benutzernamen anstelle von Telefonnummern zu reservieren. Diese Neuerung soll bis Ende des Jahres für alle verfügbar sein. Doch noch vor der vollständigen Einführung sorgt die neue Funktion für ernsthafte Bedenken bei Sicherheitsexperten und staatlichen Regulierungsbehörden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Problem besteht darin, dass die Verwendung von Benutzernamen zwar die Privatsphäre erhöhen kann, aber auch Identitätsdiebstahl (Impersonation) und Betrugsfälle fördern könnte. Laut TechCrunch zeigten erste Tests, dass Benutzernamen, die denen bekannter Politiker, Stars und großer Organisationen sehr ähnlich sind, weiterhin zur Registrierung verfügbar waren.

Gefälschte Konten und Sicherheitsprobleme

In Indien, dem größten Markt des Messengers, wird dieses Thema auf Regierungsebene diskutiert. Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) hat ein offizielles Warnschreiben an die WhatsApp-Führung gesendet. Die Regulierungsbehörde befürchtet, dass Benutzernamen Cyber-Betrug, Phishing und gefälschte "digitale Verhaftungs"-Maschen begünstigen könnten, da Kriminelle Nachrichten im Namen einflussreicher Personen senden können, ohne ihre Telefonnummer preiszugeben.

Meta betont, über eigene Schutzsysteme zu verfügen. Unternehmensvertretern zufolge wurden Namen für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Regierungsbehörden und bestimmte Marken vorab reserviert. Meta hat jedoch nicht offengelegt, nach welchen Kriterien diese Namen geschützt werden. So gab beispielsweise Binance-Gründer Changpeng Zhao an, dass er seinen auf anderen Plattformen üblichen Namen "cz_binance" auf WhatsApp nicht reservieren konnte.

Debatte zwischen Regulierungsbehörden und Menschenrechtlern

Die indische Regierung fordert von WhatsApp, die Funktion nicht vollständig freizuschalten, bevor die Beratungen abgeschlossen sind. Das Ministerium betont, dass eine Zunahme von Angriffen unter dem Namen von Banken und Strafverfolgungsbehörden ein soziales Risiko darstellt. Auch für Nutzer in Usbekistan ist das Thema relevant, da Betrug über Messenger in unserer Region häufig vorkommt.

Andererseits kritisieren Organisationen für digitale Rechte wie die Internet Freedom Foundation (IFF) diesen staatlichen Eingriff. Sie argumentieren, dass Betrug durch die Durchsetzung des Strafrechts bekämpft werden sollte und nicht durch technologische Einschränkungen. Andernfalls könnten staatliche Stellen ungebührlichen Druck auf das Produktdesign und die Funktionen privater Unternehmen ausüben.

Es wird erwartet, dass WhatsApp in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung zu diesen strittigen Punkten trifft. Den Nutzern wird empfohlen, ihre gewünschten Namen sofort zu reservieren, sobald die Möglichkeit besteht, um ihre persönliche Marke zu schützen. Die Einführung von Benutzernamen verringert den Unterschied bei der Identifizierung gegenüber Konkurrenten wie Telegram.