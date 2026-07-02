Das italienische Unternehmen Bending Spoons ist erfolgreich an die Nasdaq-Börse gegangen und hat seinen Marktwert auf über 18 Milliarden Dollar gesteigert. Bereits am ersten Handelstag stiegen die Aktien des Unternehmens um 40 %. Dieses Ergebnis hat in der Tech-Welt großes Interesse geweckt, da sich das Unternehmen seit Jahren darauf spezialisiert hat, bekannte, aber in der Krise steckende Internetmarken zu kaufen und sie wieder aufzubauen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die in Mailand ansässige Holding hat große Plattformen wie Meetup, Eventbrite, Vimeo und WeTransfer in ihrem Portfolio vereint. In einem Interview mit TechCrunch betonte einer der Gründer, Matteo Danieli, dass Bending Spoons nicht einfach nur Vermögenswerte kauft, um sie später wieder zu verkaufen, sondern sie technologisch transformieren und langfristig halten will.

Die Erfolgsformel: Den Zufall minimieren

Laut Danieli liegt die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens in der Philosophie der "Minimierung des Glücksfaktors". Nachdem ihr erstes Startup, Evertale, gescheitert war, erkannten die Gründer, dass Glück im Unternehmertum eine sehr große Rolle spielt. In der Folge entwickelten sie eine auf operativer Exzellenz basierende Strategie, um beim Wachstum und der Entwicklung des Geschäfts nicht von Zufällen abhängig zu sein.

In seinen Investitionsunterlagen (Formblatt F-1) merkte das Unternehmen an, dass Glück zwar wichtig sei, um den Product-Market-Fit zu finden, man es in Management- und technischen Prozessen jedoch ausklammern könne. Hierfür nutzt Bending Spoons ein System zur Datenanalyse und zur Durchführung komplexer Experimente. Dies ermöglicht präzise Entscheidungen bei der Preisgestaltung von Produkten und der Einführung neuer Funktionen.

AI und Nutzerbeziehungen

Bending Spoons sieht sich als ein Unternehmen, das "sich bereits mit AI befasste, bevor es ein Trend wurde". In den letzten anderthalb Jahren hat die Nutzung von AI-Möglichkeiten die Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Funktionen drastisch erhöht. Dies erscheint Investoren attraktiver als alternde SaaS-Geschäftsmodelle (Software as a Service).

Es ist anzumerken, dass die Strategie des Unternehmens nicht immer auf Zustimmung stieß. Insbesondere der Stellenabbau in den übernommenen Unternehmen und die Erhöhung der Abonnementpreise führten zu Protesten unter den Nutzern. Laut Danieli bleibt die Kundenbindungsrate jedoch stabil, was die Richtigkeit des gewählten Weges belege.

Heute ist Bending Spoons nicht nur in Europa, sondern weltweit zu einem der größten Tech-Operatoren geworden. Ihr IPO-Erfolg beweist, dass traditionelle Internetdienste mithilfe moderner AI-Technologien revitalisiert werden können. Für usbekische Startup-Gründer und Investoren ist diese Erfahrung ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich bei der Produktentwicklung nicht auf Emotionen, sondern auf harte Daten zu verlassen.