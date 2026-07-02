WM-2026: Fünf Paarungen für das Achtelfinale feststehen

Die entscheidenden Spiele der Weltmeisterschaft 2026 spitzen sich zu. Nach dem Sieg der US-Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina steht eine weitere Paarung für das Achtelfinale fest.

Bisher sind fünf der acht Begegnungen im Achtelfinale bekannt.

USA besiegte Bosnien souverän

Im Sechzehntelfinale der WM-2026 traf die US-Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina.

Die Amerikaner gewannen die Partie mit 2:0 und sicherten sich damit den Einzug in die nächste Runde.

Der nächste Gegner der USA ist Belgien

Im Achtelfinale trifft die USA, einer der Gastgeber des Turniers, auf die belgische Nationalmannschaft.

Aufgrund des offensiven Spielstils und der Starbesetzungen beider Teams wird dieses Aufeinandertreffen als eines der spannendsten Spiele dieser Phase erwartet.

Fünf Paarungen stehen fest

Folgende Teams stehen bereits für den Kampf um das Viertelfinale gegeneinander:

Frankreich – Paraguay;

Kanada – Marokko;

USA – Belgien;

Mexiko – England;

Norwegen – Brasilien.

Die restlichen drei Paarungen werden nach den nächsten Sechzehntelfinalspielen ermittelt.

Spannende Duelle erwarten die Fans

Im Achtelfinale kommt es zu einer Reihe interessanter Begegnungen.

England trifft auf den Gastgeber Mexiko, während Brasilien gegen Norwegen antritt. Marokko spielt in der nächsten Runde gegen Kanada.

Frankreich kämpft mit Paraguay um den Einzug ins Viertelfinale.

Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Achtelfinalspiele der WM-2026 finden vom 4. bis 7. Juli statt.

Phase Datum Achtelfinale 4.–7. Juli Finale 19. Juli

Der neue Weltmeister des Turniers wird im entscheidenden Finale am 19. Juli ermittelt.

Während die Paarungen immer mehr Gestalt annehmen, beginnt nun der spannendste Teil der WM-2026.