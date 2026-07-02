WM 2026: USA schlagen Bosnien und Herzegowina und ziehen ins Achtelfinale ein

Das nächste Spiel im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 fand zwischen den Nationalmannschaften der USA und Bosnien und Herzegowina statt.

In der Partie in Santa Clara feierten die USA, einer der Gastgeber des Turniers, einen souveränen 2:0-Sieg und zogen in die nächste Runde ein.

Balogun eröffnete in der ersten Halbzeit den Torreigen

In der ersten Phase des Spiels agierten beide Mannschaften vorsichtig.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 45. Minute, traf Folarin Balogun zum Führungstreffer für die USA.

Damit gingen die Gastgeber mit einem minimalen Vorsprung in die Pause.

USA in Unterzahl

In der 64. Minute der zweiten Halbzeit wurde Balogun vom Platz gestellt.

In der Folge mussten die USA den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten. Die Amerikaner agierten jedoch defensiv stabil und ließen dem Gegner keinen Ausgleich zu.

Tillman besiegelte den Sieg

In der 82. Minute erzielte Malik Tillman das zweite Tor und entschied die Partie faktisch.

Bosnien und Herzegowina versuchten in den letzten Minuten noch, das Spiel zu drehen, doch das US-Tor blieb unangetastet.

Nächster Gegner — Belgien

Die USA treffen in der nächsten Runde auf die belgische Nationalmannschaft.

Belgien hatte sich im vorangegangenen Spiel durch ein spektakuläres Comeback gegen Senegal für das Achtelfinale qualifiziert.

Spielbericht

WM 2026. Sechzehntelfinale

USA — Bosnien und Herzegowina — 2:0

2. Juli, Santa Clara.

Tore: Balogun, 45; Tillman, 82.

Gelbe Karte: Radelich, 80.

Rote Karte: Balogun, 64.

Aufstellungen

USA: Fris, Freeman, Richards, Ream, Anthony Robinson, Dest (Berhalter, 88), McKennie (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulisic (Pepi, 88).

Bosnien und Herzegowina: Vasil, Kolashinac (Memisevic, 75), Katic (Tabakovic, 75), Radelich, Muharemovic, Gigovic, Sunic (Tahirovic, 51), Demirovic, Alajbegovic, Bajraktarevic (Gigovic, 51), Dzeko (Mahmic, 51).

Gastgeber machen einen weiteren Schritt vorwärts

Trotz Unterzahl konnten die USA das Ergebnis halten und sogar einen zweiten Treffer erzielen.

Nun erwartet die Fans ein weiteres spannendes Duell zwischen den USA und Belgien.