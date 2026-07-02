Robert Lewandowski verlässt Barcelona für MLS-Klub: Sorgen in der Familie

Polens legendärer Stürmer Robert Lewandowski hat überraschend den spanischen Verein Barcelona verlassen und einen Vertrag beim US-Klub Chicago Fire unterschrieben. Dieser Transfer sorgte nicht nur in der Sportwelt, sondern auch in der Familie des Fußballers für großes Aufsehen. Als Free Agent in die MLS gewechselt, einigte sich der erfahrene Forward mit dem amerikanischen Klub auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027-28. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Die Führung von Chicago Fire bezeichnet diesen Transfer als einen "Wendepunkt in der Geschichte des Sports in Chicago". In seinen vier Spielzeiten bei Barcelona kam Robert Lewandowski in 193 Spielen zum Einsatz und erzielte 120 Tore. Mit dem katalanischen Klub gewann er dreimal die La Liga, einmal den spanischen Pokal und dreimal den nationalen Supercup. Doch hinter diesen sportlichen Erfolgen stehen familiäre Schwierigkeiten und große Veränderungen.

Anna Lewandowskas Geständnis: "Ich habe große Angst"

Die Ehefrau des Fußballers, Anna Lewandowska, teilte auf ihren Social-Media-Seiten ihre aufrichtigen und schmerzlichen Gedanken über diesen Umzug. Ihren Worten zufolge war Barcelona für die Familie nicht nur eine Stadt, sondern ein echter sicherer Hafen geworden. Die Notwendigkeit, sich an ein neues Land und eine völlig andere Umgebung anzupassen, bereitet der Frau des berühmten Sportlers ernsthafte Sorgen.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich schreiben soll. Ich hätte einfach ein lächelndes Foto posten und vorspiegeln können, dass alles wunderbar ist, aber das ist nicht die Wahrheit. Uns steht eine gewaltige Veränderung bevor, wie der Umzug nach Chicago, und davor habe ich große Angst. Die letzten Wochen waren für mich eine emotionale Achterbahnfahrt", schrieb Anna Lewandowska in ihrem Post.

Als sie über die Schwierigkeiten sprach, mit einem Profisportler zusammenzuleben, betonte Anna, dass es nicht nur aus schönen Momenten besteht. Ihrer Meinung nach stehen hinter dem Erfolg eines Star-Fußballers enorme Opfer und Kompromisse der Familienmitglieder, insbesondere der Frauen. Für eine Familie, die zwei Töchter erzieht, ist es nicht einfach, ein stabiles Leben in Spanien aufzugeben und bei Null anzufangen.

Laut ixbt.com trägt der Wechsel von Topstars wie Lewandowski in die MLS zwar dazu bei, das Ansehen des amerikanischen Fußballs zu steigern, doch der Adaptionsprozess im Privatleben der Spieler kann komplex sein. Trotz der Ängste seiner Frau gab Robert Lewandowski an, sie zu unterstützen und dass sie ein Team seien. Nun wird erwartet, dass der polnische Torjäger sein Können auf den amerikanischen Feldern unter Beweis stellt.