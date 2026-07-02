Indischer Milliardär investiert 30 Millionen Dollar in Konkurrenten für Microsoft Office

·22·Technologie
Indischer Milliardär investiert 30 Millionen Dollar in Konkurrenten für Microsoft Office

Der bekannte indische Unternehmer Bhavin Turakhia hat 30 Millionen Dollar seines Privatvermögens investiert, um eine neue Generation KI-gestützter Unternehmenssoftware zu entwickeln. Sein neues Projekt namens Neo zielt darauf ab, eine ernsthafte Alternative zu Giganten wie Microsoft Office und Google Workspace zu werden. Turakhia betrachtet diese Investition als eine große Wette auf die grundlegende Umgestaltung von Arbeitsabläufen im Zeitalter der KI. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Grundidee des Neo-Projekts besteht darin, dass es nicht ausreicht, Software, die vor dem Aufkommen der KI entwickelt wurde, einfach mit Chat-Bots anzureichern. Der Unternehmer ist der Meinung, dass Unternehmenssoftware von Grund auf neu konzipiert werden muss, basierend auf den spezifischen Möglichkeiten der KI. In einem Interview mit TechCrunch verglich Turakhia diese Situation mit einer technologischen Revolution.

„Wenn man ein iPhone bauen will, kann man nicht einfach Nokia-Teile nehmen und sie irgendwie in ein iPhone verwandeln“, sagt der 46-jährige Milliardär. Ihm zufolge stehen Unternehmen wie Microsoft und Google vor strukturellen Nachteilen, wenn sie KI in ihre Altsysteme integrieren, da deren Architektur nicht darauf ausgelegt ist.

Fähigkeiten und Vorteile des Neo-Projekts

Die Neo-Plattform, die im April dieses Jahres in die interne Testphase ging, vereint Projektmanagement, Dokumentenbearbeitung, Dateispeicherung und KI in einem einzigen Ökosystem. Hier ist die KI nicht nur ein Assistent, sondern ein aktiver Teilnehmer an täglichen Aufgaben. Ein wichtiger Aspekt des Systems ist, dass es modellagnostisch ist.

Dies ermöglicht es Unternehmen, frei zwischen verschiedenen KI-Modellen (z. B. Produkte von OpenAI oder Anthropic) zu wechseln, ohne auf einen einzigen Anbieter beschränkt zu sein. Wie bei seinen erfolgreichen Projekten Directi, Radix und Zeta finanziert Turakhia Neo zunächst aus eigenen Mitteln und plant, später externe Investoren hinzuzuziehen.

Harter Wettbewerb auf dem Markt

Der Markt für Unternehmens-KI ist derzeit einer der wettbewerbsintensivsten Bereiche der Tech-Welt. Microsoft, Google und Salesforce integrieren KI rasant in ihre Produkte. Gleichzeitig sind Startups wie Notion und Superhuman in das Rennen um die Neugestaltung von Geschäftsprozessen eingestiegen. Turakhia ist jedoch überzeugt, dass auf diesem Markt genug Platz für alle ist.

Der Unternehmer betont, dass der Markt für Unternehmenssoftware noch nie nach dem Prinzip „Der Gewinner bekommt alles“ funktioniert hat. „Selbst wenn wir nur 2 % bis 5 % des Weltmarktes erobern können, wäre das ein größeres Ergebnis als bei allen Unternehmen, die ich bisher aufgebaut habe“, fügte er hinzu.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Unternehmensverwaltungssystemen auch auf dem Markt in Usbekistan könnten flexible und KI-basierte Plattformen wie Neo in Zukunft eine interessante Lösung für lokale Unternehmen darstellen. Das Projekt befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, doch der erfahrene Unternehmer und das beträchtliche Kapital dahinter deuten auf ein vielversprechendes Potenzial hin.

NeoMicrosoft OfficeKünstliche IntelligenzStartupTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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