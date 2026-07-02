Belgisches Wunder: Youri Tielemans und Romelu Lukaku als Helden gegen Senegal

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Belgisches Wunder: Youri Tielemans und Romelu Lukaku als Helden gegen Senegal

Die Begegnung zwischen Belgien und Senegal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft wurde zu einem der unvergesslichsten Comebacks der Fußballgeschichte. Bis zur 85. Minute mit zwei Toren zurückliegend, zeigten die "Roten Teufel" in den letzten Minuten Kampfgeist, sicherten sich einen 3:2-Sieg und zogen ins Viertelfinale ein. Laut Goal.com berichtet .

Die erste Halbzeit wurde vollständig von Senegal dominiert. Nachdem ein Schuss von Ismaila Sarr an den Pfosten prallte, nutzte Habib Diarra kurz darauf eine Chance und eröffnete den Spielstand. Abgesehen von einem Distanzschuss von Maxim De Cuyper konnte die belgische Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit kaum gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor kreieren. Laut Goal.com wirkte das Spiel der Belgier lange Zeit völlig wirkungslos.

Unerwartete Auswechslungen von Kevin De Bruyne und Jeremy Doku

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Belgiens Cheftrainer Rudi Garcia Romelu Lukaku ins Spiel, doch diese Änderung zeigte zunächst keine Wirkung. Im Gegenteil, Ismaila Sarr traf ein zweites Mal gegen Thibaut Courtois und erhöhte auf 2:0. Als die Situation kritisch wurde, traf der Trainer eine überraschende Entscheidung: Die Teamführer Kevin De Bruyne und Jeremy Doku wurden ausgewechselt. Obwohl diese Entscheidung viele erstaunte, half sie letztendlich, den Teamgeist zu wecken.

Vier Minuten vor Spielende verwertete Romelu Lukaku einen Pass von Thomas Meunier und verkürzte den Rückstand. Nur drei Minuten später glich Youri Tielemans nach einer Vorlage von Leandro Trossard aus. Die Ereignisse in dieser kurzen Zeit brachen den senegalesischen Nationalmannschaft mental.

Entscheidender Elfmeter in der Verlängerung

Nachdem die reguläre Spielzeit unentschieden endete, agierten beide Teams in der Verlängerung vorsichtig. In den letzten Sekunden der Verlängerung wurde jedoch ein Foul an Youri Tielemans per VAR geprüft, woraufhin der Schiedsrichter einen Elfmeter für Belgien gab. Youri Tielemans verwandelte souverän und sicherte Belgien den sensationellen Sieg.

Dieser Sieg bewies für Belgien nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern auch die Stärke ihres Teamgeists. Die "Roten Teufel", die kurz vor der Niederlage standen, setzen ihren Weg nun in der nächsten Play-off-Phase fort. Senegal wurde trotz der Dominanz über weite Strecken des Spiels Opfer eines Konzentrationsverlusts in den letzten Minuten.

BelgienSenegalWeltmeisterschaftYouri TielemansRomelu Lukaku
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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