Belgien besiegt Senegal in der Verlängerung und zieht ins Viertelfinale ein

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Belgien besiegt Senegal in der Verlängerung und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte die belgische Nationalmannschaft Senegal in der Verlängerung mit 3:2. In der Partie im Stadion von Seattle führte Senegal zeitweise mit zwei Toren. Belgien glich in den letzten Minuten der regulären Spielzeit aus und erzielte am Ende der Verlängerung das Siegtor.

Senegal ging in der 24. Minute durch ein Tor von Habib Diallo in Führung. In der 51. Minute der zweiten Halbzeit traf Ismaïla Sarr zum 2:0 für die Afrikaner.

Belgien verkürzte den Rückstand in der 86. Minute durch ein Tor von Romelu Lukaku. Drei Minuten später glich Youri Tielemans aus, wodurch das Spiel in die Verlängerung ging.

Die Entscheidung fiel in der 120+5. Minute. Tielemans verwandelte sicher einen Elfmeter zu seinem zweiten Treffer und führte Belgien ins Viertelfinale.

Belgien gab im Verlauf des Spiels 21 Schüsse ab, während Senegal 19 Versuche unternahm. Bei den Schüssen aufs Tor lag Senegal mit 6:5 vorne.

Der Ballbesitz betrug 53 % für Belgien und 47 % für Senegal. Belgien spielte 629 Pässe mit einer Genauigkeit von 89 %. Die senegalesischen Spieler absolvierten 553 Pässe bei einer Quote von 86 %.

Belgien beging 21 Fouls, Senegal 11. Beide Mannschaften erhielten eine Gelbe Karte. Bei zwei Abseitsstellungen pro Team lag Belgien bei den Eckbällen mit 4:2 vorne.

BelgienSenegalRomelu LukakuYouri TielemansHabib Diallo
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