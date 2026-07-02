Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat die Produktion des 1.000. Merlin 1D Triebwerks für seine erfolgreichen Falcon 9 Raketen abgeschlossen. Dieses Jubiläums-Triebwerk hat alle erforderlichen Abnahmeprüfungen erfolgreich bestanden und ist flugbereit. Dieses Ereignis ist nicht nur aufgrund des Produktionsvolumens von Bedeutung, sondern auch als Weiterentwicklung einer der zuverlässigsten Technologien in der Geschichte der modernen Astronautik. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Offiziellen Angaben von SpaceX zufolge wurde die Montage des 1.000. Triebwerks von den Mitarbeitern der Produktions- und Testabteilungen des Unternehmens feierlich begangen. Merlin 1D Triebwerke werden in der ersten Stufe der Falcon 9 Rakete eingesetzt, wobei bei jedem Flug neun solcher Aggregate gezündet werden. Genau diese Triebwerke haben es dem Unternehmen ermöglicht, die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum erheblich zu senken.

Vorteile der Wiederverwendbarkeit

Die Ingenieure des Unternehmens betonen, dass die hohe Zuverlässigkeit der Merlin 1D Triebwerke auf ihrer Auslegung für die Wiederverwendbarkeit zurückzuführen ist. Nachdem die Falcon 9 Stufen zur Erde zurückgekehrt sind, analysieren Spezialisten sorgfältig den Zustand jedes Triebwerks. Basierend auf Daten aus realen Flugbedingungen werden ständig kleine Änderungen und Verbesserungen an der Konstruktion vorgenommen.

Interessanterweise ist die Anzahl der produzierten Triebwerke viel geringer als erwartet, obwohl die Falcon 9 bisher über 600 Missionen durchgeführt hat. Hätte SpaceX Einwegraketen verwendet, hätten für diese Anzahl an Flügen mehrere tausend Triebwerke produziert werden müssen. Die Wiederverwendungstechnologie spart nicht nur Ressourcen, sondern ermöglicht es auch, die Haltbarkeit jedes Triebwerks in der Praxis zu beweisen.

Das Merlin 1D gilt heute als eines der effizientesten und zuverlässigsten Raketentriebwerke der Welt. Seine Besonderheit liegt darin, dass es im Verhältnis zu seinem Eigengewicht einen sehr hohen Schub erzeugen kann. Dies erhöht die Nutzlastkapazität der Rakete. Laut ixbt.com zeichnet sich jede neue Serie dieses Triebwerks durch einen stabileren Betrieb als die vorherige aus.

Diese Nachricht ist auch für Weltraumbegeisterte und Technikfans in Usbekistan bemerkenswert. Der Erfolg privater Unternehmen wie SpaceX zeigt, dass die Weltraumforschung nicht mehr nur ein staatliches Monopol ist, sondern zu einem integralen Bestandteil des High-Tech-Business geworden ist. Die Massenproduktion von Triebwerken wie dem Merlin 1D wird in Zukunft als grundlegendes Fundament für Flüge zum Mars und den Ausbau von Satellitennetzwerken dienen.