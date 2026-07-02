Elon Musk möchte ein winziges Mammut: Wunder der Gentechnik könnten Wirklichkeit werden

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Elon Musk möchte ein winziges Mammut: Wunder der Gentechnik könnten Wirklichkeit werden

Einer der reichsten Menschen der Welt, Gründer von Tesla und SpaceX, Elon Musk, hat seinen nächsten ungewöhnlichen Wunsch bekannt gegeben. Der Milliardär interessiert sich nun nicht mehr nur für die Eroberung des Mars oder AI, sondern auch für Projekte zur Wiederbelebung ausgestorbener urzeitlicher Tiere. Laut Musk träumt er davon, ein winziges Wollmammut als Haustier zu kaufen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen eines Gesprächs auf dem Abundance360-Gipfel zeigte sich der Unternehmer sehr begeistert von dieser Idee. In einem Gespräch mit dem Moderator Peter Diamandis betonte Musk: „Ja, ich denke, es wäre großartig, ein kleines Wollmammut als Haustier zu haben. Das wäre zweifellos ein faszinierendes Ereignis.“ Laut ixbt.com wird bereits ernsthaft an der Umsetzung dieses Projekts gearbeitet.

Colossal Biosciences und der Prozess der „De-Extinktion“

Musks Traum ist nicht bloß eine Fantasie, sondern hat eine klare wissenschaftliche Grundlage. Derzeit arbeitet das US-Biotechnologieunternehmen Colossal Biosciences aktiv an der Wiederherstellung ausgestorbener Arten, der sogenannten „De-Extinktion“. Dieses Startup, das 2021 von Ben Lamm und dem berühmten Genetiker George Church gegründet wurde, wird heute mit 10,2 Milliarden Dollar bewertet.

Die Spezialisten des Unternehmens beabsichtigen, Asiatischen Elefanten durch die Editierung ihrer DNA die Eigenschaften urzeitlicher Mammuts zu verleihen. Dieser Prozess umfasst folgende Schritte:

  • Identifizierung und Editierung von mehr als 20 Genen, die nur für Mammuts charakteristisch sind;
  • Bildung einer dicken Wollschicht, um die Kälteresistenz des Tieres zu gewährleisten;
  • Wiederherstellung der gekrümmten Stoßzähne (Elfenbein) und der charakteristischen Körperstruktur;
  • Geburt von Hybrid-Nachkommen durch ein IVF-Programm (In-vitro-Fertilisation).
Berechnungen von Wissenschaftlern zufolge werden die ersten Hybrid-Mammut-Kälber bis 2028 erwartet. Obwohl das Hauptziel des Projekts die Erhaltung der biologischen Vielfalt auf der Erde und die Wiederherstellung des Ökosystems ist, ist die Schaffung einer „Mini-Version“ für Kunden wie Musk technologisch nicht unmöglich.

Zukünftige Haustiere und ethische Fragen

Elon Musks Wunsch hat in sozialen Netzwerken und wissenschaftlichen Kreisen hitzige Diskussionen ausgelöst. Sollte Colossal Biosciences Erfolg haben, würde dies die Gentechnik revolutionieren. Diese Nachricht ist auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan interessant, da die genetische Editierung in Zukunft neue Horizonte in der Landwirtschaft und Medizin eröffnen könnte.

Viele Experten sind jedoch besorgt über die ethischen Aspekte der Wiederbelebung ausgestorbener Tiere „nur zum Vergnügen“. Dennoch ist es klar, dass die Unterstützung von Elon Musk und die Mittel von High-Tech-Startups die Forschung in diesem Bereich beschleunigen werden. Vielleicht wird es im nächsten Jahrzehnt ganz normal sein, urzeitliche Eiszeit-Tiere in den Gärten von Milliardären zu sehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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