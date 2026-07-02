Pap Geye stellt harte Bedingung an Senegals Nationalmannschaft

Der 27-jährige Mittelfeldspieler der senegalesischen Nationalmannschaft, Pap Geye, gab nach einer schweren Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2026 ein scharfes Statement zu seiner Zukunft ab.

Der Spieler stellte klar, dass er nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren wird, solange das aktuelle Trainerteam bleibt.

"Ich werde nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren"

Pap Geye verbarg seine Unzufriedenheit mit dem Trainerstab nicht, nachdem Senegals Teilnahme an der Weltmeisterschaft beendet war.

"Solange dieser Trainerstab bleibt, werde ich nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren", sagte der Spieler.

Seine Worte könnten die Diskussionen über ernsthafte interne Probleme im senegalesischen Fußball verstärken.

Senegal verspielte einen sicheren Sieg

Unter der Leitung von Pap Thiaw trat Senegal im Achtelfinale der WM 2026 gegen Belgien an.

Die afrikanischen Vertreter führten bis zur 86. Minute mit 2:0. Doch das Team konnte den Vorsprung nicht halten.

Die Belgier glichen das Spiel aus und führten die Partie in die Verlängerung.

Das entscheidende Tor fiel in der 120+5 Minute

Der schwerste Moment für Senegal ereignete sich in den letzten Sekunden der Verlängerung.

In der 120+5 Minute erzielte Belgien per Elfmeter das entscheidende Tor und schied Senegal aus dem Turnier aus.

So verpasste Senegal trotz einer 2:0-Führung den Einzug ins Achtelfinale.

Seit wann trainiert Pap Thiaw das Team?

Der 45-jährige Pap Thiaw ist seit März 2025 Cheftrainer der senegalesischen Nationalmannschaft.

Unter seiner Führung erreichten die Senegalesen das Finale des Afrika-Cups 2026.

Nach der schweren Niederlage bei der Weltmeisterschaft wird jedoch mit verstärkter Kritik am Trainerstab gerechnet.

Beginnt ein Konflikt in Senegals Nationalmannschaft?

Pap Geyes Aussage stellt die Führung der Nationalmannschaft vor ernsthafte Fragen.

Nun muss der senegalesische Fußballverband die Situation zwischen dem Spieler und dem Trainerstab lösen oder wichtige Personalentscheidungen treffen.

Die schmerzhafte Niederlage bei der Weltmeisterschaft endete für Senegal nicht nur mit dem Turnieraus, sondern auch mit internen Spannungen im Team.