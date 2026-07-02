Martines spricht über Ronaldos „Last Dance“

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martines, sprach vor dem wichtigen Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien über die Vorbereitung seines Teams und die Stärken des Gegners.

Der Spezialist betonte sein volles Vertrauen in seine Spieler und erklärte, dass der wichtigste Teil der Weltmeisterschaft für Portugal erst jetzt beginne.

Ich habe volles Vertrauen in meine Spieler

Laut Martines liegt die Hauptstärke der portugiesischen Nationalmannschaft in ihrer Entschlossenheit, ihr Ziel zu verfolgen.

Die Stärke unseres Teams liegt in unserem Streben nach dem Ziel. Ich habe volles Vertrauen in meine Spieler, sagte er.

Der Cheftrainer merkte an, dass die drei Gruppenspiele dem Team wichtige Lektionen erteilt haben. Trotz schwieriger Situationen zeigten die Spieler Mut und Aufopferungsbereitschaft.

Die Weltmeisterschaft beginnt jetzt erst für uns

Martines betonte, dass es wichtig sei, auf hohem Niveau zu gewinnen, aber dass es ebenso bedeutsam sei, eine Niederlage zu vermeiden.

Es war sehr wichtig, dass wir nicht gegen Kolumbien verloren haben. Für uns beginnt die Weltmeisterschaft 2026 erst jetzt, sagte der Spezialist.

Jetzt ist der Preis für jeden Fehler sehr hoch. Denn in der K.o.-Runde scheidet die unterlegene Mannschaft aus dem Turnier aus.

Worin liegt die Hauptstärke Kroatiens?

Der portugiesische Cheftrainer beschrieb Kroatien als eine technisch starke Mannschaft, die Ballbesitz bevorzugt.

Kroatien ist wie immer Kroatien. Sie lieben es, den Ball zu kontrollieren, und haben Spieler im Kader, die das Spiel maßgeblich beeinflussen können, sagte Martines.

Er merkte zudem an, dass Kroatien im Spiel gegen England anfangs ein hohes Pressing anwandte und später zu einem pragmatischen Stil überging.

Ballbesitz wird entscheidend sein

Laut Martines wird die Ballbesitzquote einer der entscheidenden Faktoren in der Begegnung sein.

Es wird keine Überraschungen geben, da sich die Teams gegenseitig gut kennen, sagte er.

Daher spielen taktische Disziplin, der Kampf im Mittelfeld und die effiziente Nutzung von Chancen eine große Rolle im Spiel.

Ronaldo und Modric — zwei große Legenden

Martines ging auch separat auf Cristiano Ronaldo und Luka Modric ein.

Sie sind wahre Legenden. Es ist sehr wichtig, dass es im Fußball solche Vorbilder gibt, sagte der Trainer.

Der portugiesische Cheftrainer äußerte die Hoffnung, dass Ronaldos Weg in der Nationalmannschaft noch nicht zu Ende geht.

Wir hoffen, dass dies nicht Ronaldos letzter Tanz in der Nationalmannschaft sein wird, sagte Martines.

Wann findet das Spiel statt?

Das Spiel Portugal gegen Kroatien im Rahmen des Achtelfinals der WM 2026 findet am 3. Juli statt.

Das Spiel beginnt um 04:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Information Details Phase WM 2026, Achtelfinale Spiel Portugal gegen Kroatien Datum 3. Juli Beginn 04:00 Zeitzone Taschkent-Zeit

Das Aufeinandertreffen zweier erfahrener Teams unter der Führung von Ronaldo und Modric wird eines der spannendsten Spiele der K.o.-Runde werden.