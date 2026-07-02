Ende einer Weltraum-Ära: Atlas V Rakete schließt ihre letzte Mission erfolgreich ab

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Ende einer Weltraum-Ära: Atlas V Rakete schließt ihre letzte Mission erfolgreich ab

Das US-Unternehmen United Launch Alliance (ULA) hat den letzten Flug seiner langjährigen Atlas V Rakete durchgeführt. Die vom Startkomplex SLC-41 in Cape Canaveral abgehobene Rakete brachte erfolgreich 29 Satelliten für das Project Kuiper von Amazon in die Umlaufbahn. Dieser Flug geht nicht nur als weitere kommerzielle Mission in die Geschichte ein, sondern als Schlusspunkt einer Raketenfamilie, die eine wichtige Rolle in der globalen Raumfahrt spielte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Schwerlastrakete in der Konfiguration Atlas V 551 lieferte Geräte an ihr Ziel, die zum Aufbau des globalen Breitband-Internetnetzwerks von Amazon dienen. Diese Mission mit der Bezeichnung LA-08 zielt auf die Erweiterung der Konstellation von Satelliten im niedrigen Erdorbit ab. Damit hat Amazon einen wichtigen Schritt im Wettbewerb gegen seinen Hauptkonkurrenten, das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX und dessen Starlink-Projekt, vollzogen.

Laut Ixbt.com konzentriert sich United Launch Alliance nun auf den Betrieb der neuen Generation von Vulcan Centaur Raketen. Obwohl die Atlas V während ihrer gesamten Dienstzeit ein Symbol für Zuverlässigkeit war, erfordern moderne Marktanforderungen und das technologische Wettrennen neue, kostengünstigere und leistungsfähigere Trägerraketen. Dennoch hat die Atlas V bei ihrem letzten Flug ihre technische Perfektion erneut unter Beweis gestellt.

Technische Möglichkeiten und Zukunftspläne

Das Modell Atlas V 551 gilt als eines der leistungsstärksten seiner Familie. Es hat eine Höhe von 62,2 Metern und eine Gesamtstartmasse von fast 587.000 Kilogramm. Ausgestattet mit fünf Feststoffraketen-Boostern und einer 5-Meter-Nutzlastverkleidung war sie in der Lage, selbst schwerste Lasten in den Weltraum zu befördern. Die Außerdienststellung dieses Modells signalisiert den Beginn einer neuen Ära in der Raumfahrtindustrie.

Amazon plant, die nächsten Satelliten im Rahmen seines Project Kuiper mit anderen Raketentypen ins All zu befördern. Für zukünftige Missionen ist der Einsatz der Vulcan Centaur, der europäischen Ariane 6 und sogar der Falcon 9 Raketen des Konkurrenten SpaceX vorgesehen. Dies zeigt, dass sich Zusammenarbeit und Wettbewerb auf dem Markt für Weltraumtransporte gleichermaßen entwickeln.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht auch im Hinblick auf die Ausweitung der globalen Internetabdeckung von Bedeutung. Der Erfolg des Project Kuiper von Amazon wird in Zukunft die Möglichkeiten zur Nutzung von Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet weltweit, einschließlich entlegener Regionen Zentralasiens, verbessern. Die Atlas V hat ihre letzte Mission erfüllt und einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Eroberung des Weltraums eingenommen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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