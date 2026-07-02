Usbekische Schiedsrichter leiten Spiel zwischen Paraguay und Frankreich

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Usbekische Schiedsrichter leiten Spiel zwischen Paraguay und Frankreich

Ein Schiedsrichterteam unter der Leitung des usbekischen FIFA-Schiedsrichters Ilgiz Tantashev wurde für die Begegnung zwischen Paraguay und Frankreich im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 nominiert.

Tantashev wird von den Linienrichtern Andrey Sapenko und Timur Gaynullin unterstützt. Damit werden usbekische Schiedsrichter auch in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft im Einsatz sein.

Das Spiel findet am 4. Juli in Philadelphia, USA, statt. Die Partie fällt in den Zeitraum der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass auch hochrangige Staatsbeamte des Landes das Stadion besuchen werden.

ParaguayFrankreichIlgiz TantashevAndrey SapenkoTimur GaynullinWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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