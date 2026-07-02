Barcelona befreit von finanziellen Fesseln: La Liga gibt grünes Licht für Transfers

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Barcelona befreit von finanziellen Fesseln: La Liga gibt grünes Licht für Transfers

Der FC Barcelona kann nach jahrelangen finanziellen Einschränkungen endlich wieder aufatmen. Die La-Liga-Führung hat die strengen Finanzmaßnahmen gegen den Verein aufgehoben und das Team zur allgemeinen "1:1"-Ausgabenregel zurückgeführt. Diese Entscheidung verändert die Transferstrategie des Clubs grundlegend und vereinfacht den Kauf und die Registrierung neuer Stars erheblich. Dies berichtet Goal.com berichtet es heißt.

Laut Marca gilt diese historische Änderung als großer Sieg für die Vereinsführung von Barcelona. In den letzten Jahren musste der Verein für jeden ausgegebenen Euro ein Vielfaches an Einnahmen vorweisen, was ein riesiges Hindernis bei der Verstärkung des Kaders darstellte. Nun hat der Verein das Recht erlangt, 100 % der Transfererlöse in neue Spieler zu investieren.

Neue finanzielle Möglichkeiten und Transferpläne

Die praktische Bedeutung der neuen Regel ist, dass jeder Euro aus Spielerverkäufen nun direkt in das Budget des Vereins zurückfließt. Beispielsweise können Einnahmen aus den Verkäufen von Ansu Fati und Iñaki Peña nun ohne Einschränkungen für neue Transfers verwendet werden. Laut Goal.com ist es dem Verein bereits gelungen, die Lohnsumme um 58 Millionen Euro zu senken, was ein wichtiger Schritt zur Sicherung der finanziellen Stabilität war.

Diese Freiheit ebnet den Weg für lang ersehnte Transfers. Insbesondere kämpft der Verein weiterhin um den Stürmer Julian Alvarez von Atletico Madrid. Präsident Joan Laporta bestätigte das Interesse des argentinischen Stars, das Trikot von Barcelona zu tragen. Dieser Transfer, der zuvor aus finanziellen Gründen scheiterte, könnte nun Wirklichkeit werden.

Registrierungsprobleme gehören der Vergangenheit an

In den vergangenen Spielzeiten waren die Fans von Barcelona ständig besorgt über die Registrierung neu transferierter Spieler. Bei Spielern wie Dani Olmo und Pau Víctor musste der Verein bis zur letzten Minute gegen bürokratische Hürden kämpfen. Die "1:1"-Regel beendet diese Unsicherheiten.

Um die Lohnsumme weiter zu optimieren, prüft die Vereinsführung auch die Zukunft von Spielern mit hohen Gehältern wie Marc-André ter Stegen. Dies ermöglicht es dem Team, nicht nur neue Spieler zu kaufen, sondern auch den bestehenden Kader auszubalancieren. Die Annäherung zwischen La-Liga-Präsident Javier Tebas und Joan Laporta ist ebenfalls ein positives Signal für die Katalanen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Barcelona nun in der Lage ist, seine sportlichen Ambitionen administrativ und finanziell zu unterstützen. Es wird erwartet, dass diese Änderungen die Position des Teams nicht nur in der spanischen Meisterschaft, sondern auch im Wettbewerb der Champions League stärken. Nun hängt alles von den richtigen Entscheidungen der Scouts und des Trainerstabs auf dem Transfermarkt ab.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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