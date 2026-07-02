Ten Hag wird Top-Kandidat für die niederländische Nationalmannschaft

Der ehemalige Cheftrainer von Manchester United und Ajax, Erik ten Hag, könnte Ronald Koeman als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft ablösen.

Laut Journalist Nicolo Schira ist der 55-jährige Spezialist einer der Hauptkandidaten, die vom nationalen Fußballverband in Betracht gezogen werden.

Ten Hags Kandidatur wird geprüft

Der niederländische Fußballverband hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer eingeleitet.

Der Quelle zufolge steht Erik ten Hag auf der Liste der Spezialisten, die die Nationalmannschaft übernehmen könnten.

Er ist bekannt für seine erfolgreiche Zeit bei Ajax sowie seine Erfahrung in der englischen und deutschen Liga.

Arne Slot ist ebenfalls ein Anwärter

Ein weiterer Hauptkandidat für das Traineramt der Niederlande ist der ehemalige Liverpool-Coach Arne Slot.

Somit hat der Verband derzeit zwei namhafte niederländische Spezialisten zur Auswahl:

Erik ten Hag;

Arne Slot.

Bisher wurde keine offizielle Entscheidung bekannt gegeben, welcher Trainer bevorzugt wird.

Koeman verlässt sein Amt am 31. Juli

Der niederländische Fußballverband gab am 1. Juli offiziell bekannt, dass der Vertrag von Ronald Koeman am 31. Juli ausläuft.

Der amtierende Trainer wird nach Ablauf der Vertragslaufzeit zurücktreten.

Danach wird erwartet, dass sich die 'Oranje' unter einem neuen Cheftrainer auf die nächsten Turniere vorbereiten.

Ten Hags letzte Station war Bayer

Erik ten Hag war zuletzt beim Verein Bayer Leverkusen tätig.

Er führte das Team von Juli bis September 2025. Die Zeit des Spezialisten in Deutschland dauerte jedoch nicht lange.

Unter der Leitung von Ten Hag bestritt Bayer nur drei Pflichtspiele.

Wen werden die Niederlande wählen?

Der niederländische Fußballverband steht vor einer wichtigen Entscheidung.

Ten Hag hat durch seine Zeit bei Ajax bewiesen, dass er das niederländische Fußballsystem bestens kennt. Arne Slot ist für seinen offensiven Stil und seine modernen taktischen Ansichten bekannt.

Die Hauptfrage ist nun: Wird Ten Hag eine neue Ära in der niederländischen Nationalmannschaft einleiten oder wird der Verband Arne Slot wählen?