Konflikt zwischen Mason Greenwood und Atletico Madrid: Spieler antwortete Simeone nicht

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Konflikt zwischen Mason Greenwood und Atletico Madrid: Spieler antwortete Simeone nicht

Der Wechsel des englischen Stürmers Mason Greenwood in die Türkei war von unerwarteten Konflikten begleitet. Der spanische Verein Atletico Madrid zog sich in letzter Minute von der Verpflichtung des Spielers zurück. Dies soll auf das unprofessionelle Verhalten des Spielers während der Verhandlungen und seine Missachtung der Vereinsvertreter zurückzuführen sein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ESPN sahen die Führung von Atletico Madrid und Cheftrainer Diego Simeone persönlich in Greenwood einen würdigen Nachfolger für Antoine Griezmann. Doch kurz vor Abschluss des Transferprozesses brachen der Spieler und sein Umfeld unerwartet den Kontakt ab. Diese Situation sorgte für große Unzufriedenheit bei der Führung des Madrider Klubs.

Simeones Anrufe blieben unbeantwortet

Berichten zufolge rief Diego Simeone den Spieler mehrmals an und schrieb ihm Nachrichten, um persönlich über seine zukünftige Rolle im Metropolitano-Stadion und seinen Platz in den taktischen Schemata zu sprechen. Greenwood ignorierte diese Versuche jedoch zwei Tage lang. Goal.com schreibt, dass die „Colchoneros“ dies als Respektlosigkeit gegenüber dem Verein werteten.

Die Verantwortlichen von Atletico Madrid kamen zu dem Schluss, dass ein solches Verhalten des Spielers auf mangelnde Begeisterung für ein Engagement in der spanischen Hauptstadt hindeutet. Infolgedessen beschloss der Madrider Klub, das für Greenwood angebotene 45-Millionen-Euro-Angebot zurückzuziehen und aus dem Rennen auszusteigen. Dies ebnete den Weg für den türkischen Verein Fenerbahce.

Fenerbahces großer Transfer

Der Istanbuler Klub gab offiziell bekannt, dass er einen Vierjahresvertrag mit Greenwood unterzeichnet hat. Der türkische Süper-Lig-Riese hat eine vollständige Einigung mit Marseille über die Ablösesumme erzielt. Dem Abkommen zufolge wird Fenerbahce die Ablösesumme von 39 Millionen Euro in drei Jahren in gleichen Raten zahlen.

Der Spieler selbst wird in der Türkei ein Nettogehalt von etwa 7-8 Millionen Euro pro Jahr beziehen. Obwohl das Gesamtangebot von Atletico Madrid finanziell attraktiver war, bevorzugten Greenwoods Vertreter die persönlichen Vertragsbedingungen des türkischen Klubs. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison für Marseille in allen Wettbewerben 26 Tore erzielte, wird nun unter Jose Mourinho spielen.

Die Führung von Fenerbahce strebt an, mit diesem Transfer den Erzrivalen Galatasaray zu überholen und die Meisterschaft zu gewinnen. Greenwoods Ankunft in der Türkei wurde von den einheimischen Fans mit großer Begeisterung gefeiert, doch seine Kontroverse mit Atletico Madrid wird in der Fußballwelt weiterhin diskutiert.

Mason GreenwoodAtletico MadridFenerbahceTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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