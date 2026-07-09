Dreistöckiger Schlafwagenbus in Pakistan versetzt das Internet in Staunen

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Dreistöckiger Schlafwagenbus in Pakistan versetzt das Internet in Staunen

Ein einzigartiger Bus, der im pakistanischen Überlandverkehr eingesetzt wird, erregt öffentliches Aufsehen. Auf den Straßen des Landes unterwegs, First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus ist als weltweit einziger dreistöckiger Bus mit Schlafkabinen bekannt.

Das herausragende Merkmal dieses Fahrzeugs sind seine privaten VIP-Abteile die sich auf der untersten Ebene befinden, dort, wo normalerweise der Gepäckraum untergebracht ist. Jedes Abteil ist über eine separate Autotür zugänglich. Das Äußere ist mit einer speziellen Airbrush-Lackierung im Limousinen-Stil verziert.

Der gemütliche Innenraum des Busses mit Schlafkabinen und Fernseher.

Das Luxusabteil bietet Passagieren ein Schlafsofa, einen Fernseher mit Stereoanlage, Beleuchtung, einen Kühlschrank, einen kleinen Tisch sowie ein Telefon zur Kontaktaufnahme mit dem Fahrer. Die Bedingungen werden von vielen mit der Emirates Business-Class verglichen.

Auf der zweiten und dritten Ebene des Busses befinden sich ebenfalls komfortable und luxuriöse Sitze. Hier reisen die Passagiere jedoch im Gemeinschaftsbereich, und die Ticketpreise sind deutlich günstiger als in den VIP-Abteilen.

Ein Luxus-Schlafwagenbus auf einer nächtlichen Autobahnfahrt.

Zudem verfügt der Bus über eine Minibar und eine Küche. Die Mahlzeiten werden im hinteren Teil des Fahrzeugs zubereitet und anschließend serviert.

Dieser einzigartige Bus verkehrt zwischen der pakistanischen Hauptstadt Islamabad und Quetta. Die Fahrt dauert etwa 10 bis 12 Stunden. Bemerkenswert ist, dass die Reise in diesem „König der Busse“ für jeden zugänglich ist; ein Ticket kostet 4.500 pakistanische Rupien, was etwa 195.000 Sum entspricht.

PakistanBusReisenLuxusTransport
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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