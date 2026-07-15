Großbritannien führt nächtliche „Ausgangssperre“ für Teenager ein

·29·Technologie
Großbritannien führt nächtliche „Ausgangssperre“ für Teenager ein

Die britische Regierung hat drastische Maßnahmen angekündigt, um die psychische Gesundheit von Minderjährigen zu schützen und einer Abhängigkeit von sozialen Medien vorzubeugen. Gemäß der neuen Regelung wird für 16- und 17-Jährige eine nächtliche „Ausgangssperre“ für die Nutzung sozialer Medien eingeführt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Schlafrhythmus der Jugendlichen zu verbessern und sie vor den negativen Auswirkungen von Online-Plattformen zu schützen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Offiziellen Angaben zufolge werden soziale Medien für 16- und 17-jährige Nutzer nun standardmäßig (default) zwischen 00:00 und 06:00 Uhr gesperrt. Diese Einschränkung ist die logische Fortsetzung der Entscheidung vom letzten Monat, den Zugang zu einer Reihe von sozialen Apps für Kinder unter 16 Jahren vollständig zu verbieten. Die britischen Behörden wollen damit das Online-Leben der jungen Generation regulieren.

Suchtgefährdende Funktionen werden eingeschränkt

Die neuen Regeln beschränken sich nicht nur auf zeitliche Begrenzungen. Auch manipulative Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Nutzer länger auf sozialen Medien zu halten, werden deaktiviert. Insbesondere die automatische Wiedergabe (auto-play) von Videos wird für 16- bis 17-Jährige standardmäßig deaktiviert sein. Diese Maßnahme soll dazu dienen, die stundenlange Content-Nutzung durch Teenager zu reduzieren.

Zudem plant die Regierung, die Nutzung von KI-basierten Chatbots wie ChatGPT zu regulieren. Für Nutzer unter 18 Jahren werden regelmäßige Pausenerinnerungen auf Online-Plattformen zur Pflicht. Es wird erwartet, dass dieses Maßnahmenpaket eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit junger Menschen spielt.

Das Hauptziel der Regierung ist eine gesunde Generation

Die britische Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Technologie, Liz Kendall, äußerte sich zu dieser Entscheidung. Sie betonte, dass Teenager über 16 zwar mehr Unabhängigkeit erlangt hätten, aber dennoch Schutz vor den süchtig machenden und gefährlichen Funktionen der Online-Welt benötigten.

„Diese neuen Maßnahmen sind entscheidend, um jungen Menschen zu helfen, ausreichend zu schlafen, sich auf ihr Studium zu konzentrieren und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen“, so die Ministerin. Laut Ixbt.com orientiert sich Großbritannien dabei an den Erfahrungen Australiens, da Australien kürzlich einige der weltweit strengsten Gesetze zur Einschränkung sozialer Medien für Teenager verabschiedet hat.

Auch im usbekischen Segment ist der Einfluss sozialer Medien auf die Erziehung und Gesundheit junger Menschen ein häufig diskutiertes Thema. Die britische Erfahrung könnte in Zukunft als Vorbild für andere Länder, einschließlich der zentralasiatischen Staaten, in Bezug auf digitale Sicherheit und Kinderschutz dienen. Derzeit arbeiten Technologiegiganten an den technischen Methoden zur Umsetzung dieser neuen Anforderungen.

GroßbritannienSoziale MedienTechnologieTeenagerSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warnung: Hochgefährliche gefälschte Samsung 870 EVO SSDs aufgetauchtWarnung: Hochgefährliche gefälschte Samsung 870 EVO SSDs aufgetauchtHeute, 12:52Pautina-System in Russland zum Schutz strategischer Objekte vor Drohnen vorgestelltPautina-System in Russland zum Schutz strategischer Objekte vor Drohnen vorgestelltHeute, 11:59SpaceX bereitet Starship-Start vor: Super Heavy zur Startrampe gebrachtSpaceX bereitet Starship-Start vor: Super Heavy zur Startrampe gebrachtHeute, 11:26SpaceX stellt Starlink V5 Terminal der nächsten Generation vor: kompakter und schnellerSpaceX stellt Starlink V5 Terminal der nächsten Generation vor: kompakter und schnellerHeute, 10:52Stau im Weltraum: Roskosmos und NASA verhindern SatellitenkollisionenStau im Weltraum: Roskosmos und NASA verhindern SatellitenkollisionenHeute, 10:28Russland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen RaumstationRussland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen RaumstationHeute, 09:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch