Warnung: Hochgefährliche gefälschte Samsung 870 EVO SSDs aufgetaucht

Auf dem globalen Technologiemarkt sind hochwertige gefälschte Samsung 870 EVO SSD-Laufwerke aufgetaucht. Diese Geräte sind in Bezug auf Aussehen, Verpackung und sogar die Anzeige im System kaum vom Originalprodukt zu unterscheiden. Das Gefährlichste daran ist, dass selbst das Windows-Betriebssystem und bekannte Testprogramme diesen Betrug nicht sofort erkennen können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com haben Betrüger ein Gerät als 2 TB Samsung 870 EVO in den Handel gebracht, dessen interner Speicher jedoch tatsächlich nur 120 GB beträgt. Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird, erkennt das System es fälschlicherweise als 2 TB SATA SSD. Selbst Geschwindigkeitstests mit CrystalDiskMark täuschen den Benutzer mit Ergebnissen von 492 MB/s beim Lesen und 467 MB/s beim Schreiben, was für eine SATA-Schnittstelle typisch ist.

Wie wurde der Betrug aufgedeckt?

Das wahre Gesicht dieses SSD-Laufwerks wurde bei einer gründlichen Überprüfung mit der Software H2testw enthüllt. Als der Schreibvorgang etwa 117.227 MB (ca. 120 GB) erreichte, fiel die Schreibgeschwindigkeit abrupt auf Null und der Test brach ab. Nach einem Neustart des Computers wurde das Laufwerk vom System nicht mehr erkannt und alle darauf gespeicherten Daten gingen verloren.

Solche gefälschten Geräte stellen ein ernstes Risiko für den Benutzer dar. Man merkt möglicherweise nicht, dass man ein gefälschtes Produkt besitzt, bis die Menge der geschriebenen Dateien 120 GB überschreitet. Sobald das festgelegte Limit jedoch überschritten wird, gehen alle wichtigen Dokumente, Fotos und Videos unwiederbringlich verloren oder werden beschädigt.

Unterschiede im internen Aufbau

Beim Zerlegen des Geräts wurde festgestellt, dass es keine einzige Komponente von Samsung enthält. Das originale Samsung 870 EVO Modell verfügt über einen eigenen Controller des Unternehmens, NAND-Speicherchips der Marke und einen separaten DRAM-Cache. Die gefälschte Version enthält stattdessen:

Realtek RM1135T Controller;

Zwei unbekannte Flash-Speicherchips ohne Kennzeichnung;

Ein völliges Fehlen von DRAM-Cache-Speicher.

Tatsächlich haben die Betrüger es geschafft, eine billige 120 GB SSD durch eine spezielle Firmware dem System als 2 TB Laufwerk vorzugaukeln. Da Speichergeräte der Marke Samsung auf dem Markt in Usbekistan sehr beliebt sind, wird Verbrauchern dringend geraten, Produkte nur bei zuverlässigen Händlern zu kaufen und sich nicht von verdächtig niedrigen Preisen locken zu lassen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorfall in der Technologiewelt beobachtet wird, aber die zunehmende Qualität der Fälschungen ist alarmierend. Mittlerweile werden nicht nur das Äußere, sondern auch Software-Indikatoren manipuliert, was es für normale Käufer immer schwieriger macht, eine echte SSD zu erkennen.