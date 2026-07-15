Pautina-System in Russland zum Schutz strategischer Objekte vor Drohnen vorgestellt

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Pautina-System in Russland zum Schutz strategischer Objekte vor Drohnen vorgestellt

In Zeiten moderner militärischer Konflikte und technologischer Entwicklungen ist der Schutz kritischer Infrastrukturen vor Angriffen durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) zu einer dringenden Aufgabe geworden. Das Unternehmen RT — Projektnyje Technologii, Teil der Staatskorporation Rostec, hat das speziell dafür entwickelte Pautina-System (Spinnennetz) vorgestellt. Dieses System zielt darauf ab, strategische Punkte wie Öllager und Umspannwerke physisch zu schützen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Pautina-System besteht aus modularen Metallkonstruktionen, die eine robuste Netzummantelung um das zu schützende Objekt bilden. Die Entwickler betonen, dass der Komplex selbst unter schwierigsten Bedingungen effektiv arbeiten kann. Laut ixbt.com fand die Präsentation des Systems im Rahmen einer speziellen Mission in der Region Twer statt und stieß auf großes Interesse bei Experten.

Technische Fähigkeiten und Widerstandsfähigkeit

Der Hauptvorteil der neuen Entwicklung liegt in ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit. In der Basiskonfiguration kann der Pautina-Komplex einem direkten Treffer einer Drohne mit einem Gewicht von bis zu 200 kg und einer Geschwindigkeit von 250 km/h standhalten. Dieser Wert reicht aus, um die Angriffe vieler derzeit weit verbreiteter Kamikaze-Drohnen abzuwehren.

Der Komplex ist für Bauwerke unterschiedlicher Größe angepasst und kann Gebäude mit einer Höhe von über 25 Metern sowie Flächen jeder Größe abdecken. Derzeit wird das System in einer Reihe von Objekten des Brennstoff- und Energiesektors im Rahmen von Erprobungen eingesetzt. Diese Tests dienen dazu, die Wirksamkeit des Systems unter realen Bedingungen zu bestätigen.

Einfache Montage und Brandschutz

Die Konstruktion besteht hauptsächlich aus tragenden Säulen, verstärktem Netz und Stützen. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist, dass alle Elemente durch Schraubverbindungen verbunden werden. Dies macht Schweißarbeiten während der Montage überflüssig. Ein solcher Ansatz ermöglicht die Installation des Systems selbst in engen Räumen und an Objekten mit extrem hohen Brandschutzanforderungen.

Zudem verfügt der Pautina-Komplex über eine flexible Architektur. Bei Bedarf kann die Konstruktion verstärkt oder erweitert werden, ohne das gesamte Projekt neu planen zu müssen. Diese Eigenschaft hilft dabei, das Schutzsystem je nach Bedeutung des Objekts oder dem Grad der potenziellen Bedrohung schnell zu modernisieren.

Experten sind der Meinung, dass solche passiven Schutzsysteme in Kombination mit Mitteln der elektronischen Kampfführung maximale Ergebnisse liefern. Es wird erwartet, dass Pautina eine zuverlässige Barriere gegen Drohnenbedrohungen darstellt, nicht nur für Ölterminals und Kraftwerke, sondern auch für große Lagerhäuser und andere wichtige Industrieanlagen.

TechnologieRostecDrohnenSicherheitPautina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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