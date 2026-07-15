SpaceX bereitet Starship-Start vor: Super Heavy zur Startrampe gebracht

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX steht kurz davor, einen weiteren riesigen Schritt bei der Eroberung des Weltraums zu machen. Am Weltraumbahnhof Starbase in Texas laufen die Vorbereitungen für den nächsten Testflug des Starship-Systems auf Hochtouren. Insbesondere wurde der riesige Super Heavy Booster 20 erfolgreich zur Startrampe Pad 2 transportiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit bereiten sich die Ingenieure darauf vor, dieses riesige Gerät auf den orbitalen Starttisch zu heben und zu installieren. Laut dem Bericht von ixbt.com ist dieser Prozess entscheidend für den Erfolg des Starship-Projekts. Dieses System ist das leistungsstärkste Raketenkomplex der Menschheitsgeschichte und soll in Zukunft Fracht und Passagiere zum Mond und zum Mars befördern.

Technische Möglichkeiten und Testprozesse

Kürzlich veröffentlichte SpaceX qualitativ hochwertige Foto- und Videomaterialien der statischen Zündungstests für die erste Stufe der Super Heavy V3. Während dieses Tests wurden alle 33 Raptor-Triebwerke gleichzeitig gezündet und liefen 15 Sekunden lang stabil. Solche komplexen Tests werden durchgeführt, um zu beweisen, dass das System den extremen Belastungen während des Fluges standhalten kann.

Das Starship-System besteht aus zwei Hauptteilen: dem eigentlichen Starship-Raumschiff (Oberstufe) und dem 70 Meter hohen Super Heavy-Booster. Die Einzigartigkeit des Systems liegt in seiner vollständigen Wiederverwendbarkeit. Dies ermöglicht eine drastische Senkung der Kosten für Weltraumflüge.

Startzeit und erwartete Ergebnisse

Nach Angaben des Unternehmens wird der 13. Testflug des Starship-Systems noch in dieser Woche erwartet. Ein 90-minütiges Startfenster am Weltraumbahnhof Starbase in Texas ist für den 16. Juli um 17:45 Uhr Ortszeit (früher Morgen des 17. Juli nach usbekischer Zeit) geplant.

Dieser Testflug ist ein bedeutendes Ereignis nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte globale Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch Technologiebegeisterte in Usbekistan werden die Möglichkeit haben, diesen Prozess über Online-Plattformen zu verfolgen. Sollte der Flug erfolgreich verlaufen, bringt dies Elon Musk seinem Traum von der Kolonisierung des Mars einen weiteren Schritt näher.

Zur Erinnerung: Jeder neue Flug im Rahmen des Starship-Projekts dient dazu, frühere Fehler zu korrigieren und die Technologie zu verbessern. Derzeit blickt die ganze Welt auf diese riesige Metallkonstruktion in Texas, während Spezialisten die Funktionsfähigkeit aller Systeme immer wieder überprüfen.