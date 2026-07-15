Englands Nationaltrainer enthüllt Plan, um Messi zu stoppen

England trifft im Halbfinale der WM 2026 auf Argentinien. Vor dem Spiel beantwortete Thomas Tuchel die wichtigste Frage: Lionel Messi— wie kann man ihn stoppen?

„Man kann ihn nicht zu 100 Prozent ausschalten“

Tuchel gab offen zu, dass es nicht einfach ist, Messi komplett zu neutralisieren.

„Wir verstehen sehr gut, dass wir ihn nicht zu 100 % und durchgehend 'ausschalten' können“, sagte der englische Nationaltrainer.

Das klingt nach einer realistischen Einschätzung vor dem Halbfinale, denn auch mit 39 Jahren bleibt Messi ein Spieler, der das Spiel in einem einzigen Moment verändern kann.

Funktioniert die Haaland-Erfahrung gegen Messi?

Tuchel erinnerte an das Spiel gegen Norwegen und betonte, dass England im Viertelfinale gut verteidigt habe, um Erling Haaland zu stoppen.

Er sieht Messi und Haaland jedoch nicht als den gleichen Spielertyp.

Haaland sorgt durch Kraft, Schnelligkeit und Torinstinkt im Strafraum für Gefahr. Messi ist ein völlig anderes Problem: Er findet Räume, verändert den Rhythmus des Spiels, spielt den letzten Pass und schlägt zu, wenn es nötig ist.

Spieler Hauptgefahr Erling Haaland Torgefahr im Strafraum Lionel Messi Freiräume, Pässe, Schüsse und Spielkontrolle Englands Aufgabe Nicht Messi bewachen, sondern die Passwege zu ihm schließen

Wie unterstützt Argentinien Messi?

Tuchel glaubt, dass Messis Gefahr nicht nur in seinem individuellen Können liegt. Das gesamte argentinische Team schafft die Bedingungen, damit er einen entscheidenden Einfluss haben kann.

„Sie unterstützen Leo, helfen ihm und sind bereit, dass er eingreift und das Schicksal des Spiels im richtigen Moment ändert“, sagte Tuchel.

Dies ist das wichtigste taktische Signal für England: Eine Manndeckung gegen Messi reicht nicht aus. Auch die Spieler, die den Ball zu ihm bringen, die Räume um ihn herum und die unterstützenden Laufwege müssen kontrolliert werden.

Was fordert Tuchel?

Der englische Trainer erwartet Mut, Selbstvertrauen und hohe Konzentration von seinem Team. Sein Plan zielt nicht nur darauf ab, Messi zu „bewachen“, sondern die Quelle des argentinischen Spiels zu stören.

England muss folgende Aufgaben erfüllen:

• Erschweren, dass der Ball Messi erreicht;

• seine unterstützenden Mitspieler isolieren;

• Freiräume verringern;

• kollektiven Druck ausüben, wenn Messi den Ball annimmt;

• jede seiner Bewegungen mit Ball kontrollieren;

• verhindern, dass Argentinien das Spieltempo diktiert.

Einfach gesagt: Nicht eine Person, sondern das ganze Team muss Messi stoppen.

Messi — die größte Frage des Halbfinales

Bei der WM 2026 beweist Messi erneut, dass er ein Spieler für große Turniere ist. Seine Erfahrung, seine Übersicht und seine Gelassenheit in entscheidenden Momenten bleiben Argentiniens wichtigste Waffe.

Wenn England sich nur darauf beschränkt, Messi zu beobachten, könnten sie bestraft werden, da Argentinien mit Julian Alvarez, Enzo Fernandez und anderen Spielern besetzt ist, die das Spiel entscheiden können.

Daher ist für Tuchel das Hauptproblem nicht ein einzelner Spieler, sondern der gesamte Mechanismus, der um Messi herum aufgebaut ist.

Eine historische Chance für England

England hat eine große Chance, das WM-Finale zu erreichen. Doch im Weg stehen der amtierende Weltmeister Argentinien und Messi.

In diesem Spiel Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice und andere Führungsspieler müssen ihr Maximum abrufen. Besonders im Mittelfeld wird es entscheidend sein, die Ausgangspunkte der argentinischen Angriffe zu schließen.

Tuchels Team muss ein Gleichgewicht zwischen Vorsicht und Mut finden. Nur hinten reinzustellen ist gefährlich. Zu weit aufzumachen könnte ein Geschenk für Messi sein.

Gibt es ein „Rezept“?

Es gibt kein fertiges Rezept, um Messi zu stoppen. Das weiß auch Tuchel.

Aber England hat eine Chance: Teamdisziplin, schnelles Pressing, körperliche Überlegenheit im Mittelfeld und Druck auf Argentinien durch das Duo Kane-Bellingham im Angriff.

Dieses Halbfinale ist nicht nur ein Plan gegen Messi. Es ist eine Prüfung dafür, wie groß England als Mannschaft wirklich ist.

Alles wird auf dem Platz entschieden

Tuchel gab zu, dass man Messi nicht komplett ausschalten kann. Aber England wird versuchen, das Finale zu erreichen, indem sie seinen Einfluss minimieren, die Verbindungen im argentinischen Spiel kappen und an ihr eigenes Spiel glauben.

Nun ist die Hauptfrage: Kann England die Magie von Messi begrenzen oder wird die argentinische Legende erneut das Schicksal eines großen Spiels verändern?