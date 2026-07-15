Englands Nationaltrainer enthüllt Plan, um Messi zu stoppen

·2·Sport
Englands Nationaltrainer enthüllt Plan, um Messi zu stoppen

England trifft im Halbfinale der WM 2026 auf Argentinien. Vor dem Spiel beantwortete Thomas Tuchel die wichtigste Frage: Lionel Messi— wie kann man ihn stoppen?

„Man kann ihn nicht zu 100 Prozent ausschalten“

Tuchel gab offen zu, dass es nicht einfach ist, Messi komplett zu neutralisieren.

„Wir verstehen sehr gut, dass wir ihn nicht zu 100 % und durchgehend 'ausschalten' können“, sagte der englische Nationaltrainer.

Das klingt nach einer realistischen Einschätzung vor dem Halbfinale, denn auch mit 39 Jahren bleibt Messi ein Spieler, der das Spiel in einem einzigen Moment verändern kann.

Funktioniert die Haaland-Erfahrung gegen Messi?

Tuchel erinnerte an das Spiel gegen Norwegen und betonte, dass England im Viertelfinale gut verteidigt habe, um Erling Haaland zu stoppen.

Er sieht Messi und Haaland jedoch nicht als den gleichen Spielertyp.

Haaland sorgt durch Kraft, Schnelligkeit und Torinstinkt im Strafraum für Gefahr. Messi ist ein völlig anderes Problem: Er findet Räume, verändert den Rhythmus des Spiels, spielt den letzten Pass und schlägt zu, wenn es nötig ist.

Spieler

Hauptgefahr

Erling Haaland

Torgefahr im Strafraum

Lionel Messi

Freiräume, Pässe, Schüsse und Spielkontrolle

Englands Aufgabe

Nicht Messi bewachen, sondern die Passwege zu ihm schließen

Wie unterstützt Argentinien Messi?

Tuchel glaubt, dass Messis Gefahr nicht nur in seinem individuellen Können liegt. Das gesamte argentinische Team schafft die Bedingungen, damit er einen entscheidenden Einfluss haben kann.

„Sie unterstützen Leo, helfen ihm und sind bereit, dass er eingreift und das Schicksal des Spiels im richtigen Moment ändert“, sagte Tuchel.

Dies ist das wichtigste taktische Signal für England: Eine Manndeckung gegen Messi reicht nicht aus. Auch die Spieler, die den Ball zu ihm bringen, die Räume um ihn herum und die unterstützenden Laufwege müssen kontrolliert werden.

Was fordert Tuchel?

Der englische Trainer erwartet Mut, Selbstvertrauen und hohe Konzentration von seinem Team. Sein Plan zielt nicht nur darauf ab, Messi zu „bewachen“, sondern die Quelle des argentinischen Spiels zu stören.

England muss folgende Aufgaben erfüllen:

• Erschweren, dass der Ball Messi erreicht;
• seine unterstützenden Mitspieler isolieren;
• Freiräume verringern;
• kollektiven Druck ausüben, wenn Messi den Ball annimmt;
• jede seiner Bewegungen mit Ball kontrollieren;
• verhindern, dass Argentinien das Spieltempo diktiert.

Einfach gesagt: Nicht eine Person, sondern das ganze Team muss Messi stoppen.

Messi — die größte Frage des Halbfinales

Bei der WM 2026 beweist Messi erneut, dass er ein Spieler für große Turniere ist. Seine Erfahrung, seine Übersicht und seine Gelassenheit in entscheidenden Momenten bleiben Argentiniens wichtigste Waffe.

Wenn England sich nur darauf beschränkt, Messi zu beobachten, könnten sie bestraft werden, da Argentinien mit Julian Alvarez, Enzo Fernandez und anderen Spielern besetzt ist, die das Spiel entscheiden können.

Daher ist für Tuchel das Hauptproblem nicht ein einzelner Spieler, sondern der gesamte Mechanismus, der um Messi herum aufgebaut ist.

Eine historische Chance für England

England hat eine große Chance, das WM-Finale zu erreichen. Doch im Weg stehen der amtierende Weltmeister Argentinien und Messi.

In diesem Spiel Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice und andere Führungsspieler müssen ihr Maximum abrufen. Besonders im Mittelfeld wird es entscheidend sein, die Ausgangspunkte der argentinischen Angriffe zu schließen.

Tuchels Team muss ein Gleichgewicht zwischen Vorsicht und Mut finden. Nur hinten reinzustellen ist gefährlich. Zu weit aufzumachen könnte ein Geschenk für Messi sein.

Gibt es ein „Rezept“?

Es gibt kein fertiges Rezept, um Messi zu stoppen. Das weiß auch Tuchel.

Aber England hat eine Chance: Teamdisziplin, schnelles Pressing, körperliche Überlegenheit im Mittelfeld und Druck auf Argentinien durch das Duo Kane-Bellingham im Angriff.

Dieses Halbfinale ist nicht nur ein Plan gegen Messi. Es ist eine Prüfung dafür, wie groß England als Mannschaft wirklich ist.

Alles wird auf dem Platz entschieden

Tuchel gab zu, dass man Messi nicht komplett ausschalten kann. Aber England wird versuchen, das Finale zu erreichen, indem sie seinen Einfluss minimieren, die Verbindungen im argentinischen Spiel kappen und an ihr eigenes Spiel glauben.

Nun ist die Hauptfrage: Kann England die Magie von Messi begrenzen oder wird die argentinische Legende erneut das Schicksal eines großen Spiels verändern?

EnglandArgentinienLionel MessiThomas TuchelErling Haaland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Norwegen im Viertelfinale ausgeschieden, aber in Oslo wie Sieger empfangenNorwegen im Viertelfinale ausgeschieden, aber in Oslo wie Sieger empfangenHeute, 12:51Jude Bellingham und Harry Kane: Wer hat die Nase vorn im Rennen um den Ballon d'Or?Jude Bellingham und Harry Kane: Wer hat die Nase vorn im Rennen um den Ballon d'Or?Heute, 12:34Rodri unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung nach dem Spiel Frankreich gegen SpanienRodri unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung nach dem Spiel Frankreich gegen SpanienHeute, 12:25Konflikt zwischen Mason Greenwood und Atletico Madrid: Spieler antwortete Simeone nichtKonflikt zwischen Mason Greenwood und Atletico Madrid: Spieler antwortete Simeone nichtHeute, 12:18Kylian Mbappé kritisiert Didier Deschamps: Frankreich im WM-Halbfinale ausgeschiedenKylian Mbappé kritisiert Didier Deschamps: Frankreich im WM-Halbfinale ausgeschiedenHeute, 11:30Neuer Anwärter für Summerville: Al-Hilal steigt in den Poker einNeuer Anwärter für Summerville: Al-Hilal steigt in den Poker einHeute, 10:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier