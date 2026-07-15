Kylian Mbappé kritisiert Didier Deschamps: Frankreich im WM-Halbfinale ausgeschieden

Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé hat nach der 0:2-Niederlage im WM-Halbfinale gegen Spanien die taktische Ausrichtung von Cheftrainer Didier Deschamps offen kritisiert. In der Partie im texanischen Arlington fand die „Équipe Tricolore“ nicht ins Spiel und verpasste den Einzug in ihr drittes Finale in Folge. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview nach dem Spiel hob der Star von Real Madrid insbesondere die Probleme im Mittelfeld hervor. Laut Mbappé habe das Pressingsystem der französischen Mannschaft nicht funktioniert, wodurch die spanischen Mittelfeldspieler das Spielgeschehen vollständig kontrollieren konnten. Dies wurde als einer der Hauptgründe für die französische Niederlage genannt.

Taktische Fehler und Lücken im Mittelfeld

Mbappé betonte, dass Spieler wie Fabián Ruiz und Rodri während des gesamten Spiels zu viel Freiraum hatten. Laut Goal.com beklagte der Stürmer mangelnde Kommunikation innerhalb des Teams. „Wir waren im Mittelfeld in einer Drei-gegen-zwei-Situation; gegen Spanien ist es sehr schwer, so zu spielen. Fabián und Rodri hatten genug Zeit am Ball. Beim Pressing fehlte die Kommunikation“, sagte Kylian Mbappé.

Der Kapitän ist der Meinung, dass das Team mehr auf individuelles Pressing hätte setzen müssen, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Die von Deschamps gewählte Taktik ermöglichte es Spanien jedoch, ihren bevorzugten Stil des Ballbesitzfußballs zu spielen, was die Franzosen daran hinderte, gefährliche Konter zu setzen.

Technische Fehler und Leistungsniveau

Experten zeigten sich überrascht, dass Frankreich in den ersten 80 Minuten des Spiels keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor abgab. In der 22. Minute verursachte Lucas Digne nach einem Foul an Lamine Yamal einen Elfmeter. Mikel Oyarzabal nutzte die Chance zur Führung, während Pedro Porro in der zweiten Halbzeit den Endstand besorgte.

Mbappé gab zu, dass das Team nicht nur taktisch, sondern auch technisch unter seinem Niveau gespielt habe. Seinen Worten nach verhinderten unsaubere Ballannahmen selbst bei eigenem Ballbesitz einen effektiven Spielaufbau. „Man kann nicht gewinnen, wenn man im WM-Halbfinale nicht die nötige Arbeit leistet“, fügte er hinzu.

Auch ein weiteres Teammitglied, Manchester-City-Mittelfeldspieler Rayan Cherki, schloss sich der Meinung des Kapitäns an. Cherki betonte, dass der Siegeswille der spanischen Mannschaft stärker gewesen sei und Frankreich in allen Belangen unterlegen war. Er ist der Ansicht, dass das Team trotz der individuellen Klasse im Kader seine wahre Stärke auf dem Platz nicht abrufen konnte.

Nach dieser Niederlage wird erwartet, dass die Diskussionen über die Zukunft von Didier Deschamps und die Spielphilosophie der Mannschaft weiter zunehmen. Spanien hingegen zieht ins Finale ein und feiert einen historischen Erfolg.