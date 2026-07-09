Die First Lady, die wegen ihres Kopftuchs von einem Empfang ausgeschlossen wurde, steht heute im Mittelpunkt

·67·Welt
Die First Lady, die wegen ihres Kopftuchs von einem Empfang ausgeschlossen wurde, steht heute im Mittelpunkt

Die türkischen Medien erinnern an ein Ereignis vor 22 Jahren, das die First Lady des Landes, Emine Erdoğan, betrifft. Sie weisen darauf hin, dass Emine Erdoğan 2004 während des NATO-Gipfels in Istanbul nicht zu einem offiziellen Empfang für Staats- und Regierungschefs zugelassen wurde, weil sie ein Kopftuch trug.

Zu dieser Zeit war Recep Tayyip Erdoğan Premierminister. Die an ihn gerichtete offizielle Einladung war nur für eine Person ausgestellt, und seine Ehefrau war nicht zu der Veranstaltung eingeladen. Die türkischen Medien bewerten diesen Vorfall als eine „diplomatische Ausgrenzung“ jener Zeit.

Treffen von Recep Tayyip Erdoğan, seiner Ehefrau und Donald Trump.

22 Jahre später war die Türkei erneut Gastgeber eines NATO-Gipfels. Diesmal empfing Emine Erdoğan, die einst wegen ihres Kopftuchs von einem offiziellen Empfang ausgeschlossen worden war, die Staats- und Regierungschefs der Welt und deren Ehepartner persönlich im Präsidentenpalast.

Die türkischen Medien betrachten dieses Ereignis als symbolisches Zeichen für den politischen und sozialen Wandel im Land.

TürkeiNATOEmine ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanDiplomatie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekischer Fahrer nach tödlichem Unfall mit US-Student angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Unfall mit US-Student angeklagtHeute, 11:40Wurden die Drohnen, die Russland angriffen, aus Kasachstan gestartet?Wurden die Drohnen, die Russland angriffen, aus Kasachstan gestartet?Heute, 10:39Iran unter Trumps Befehl bombardiert: Iran feuert Raketen auf US-StützpunkteIran unter Trumps Befehl bombardiert: Iran feuert Raketen auf US-StützpunkteHeute, 10:35Wende im Fall Diana Shurigina: Situation nach Gerichtsbeschluss geändertWende im Fall Diana Shurigina: Situation nach Gerichtsbeschluss geändertHeute, 10:09Usbeken gehen in Seattle einen neuen Schritt: Die „Mahalla“ lebt jetzt auch in ÜberseeUsbeken gehen in Seattle einen neuen Schritt: Die „Mahalla“ lebt jetzt auch in ÜberseeHeute, 09:356-stündiges Verhör in Paris und Terrorismusvorwürfe in Russland: Pavel Durov zwischen zwei Fronten6-stündiges Verhör in Paris und Terrorismusvorwürfe in Russland: Pavel Durov zwischen zwei FrontenHeute, 09:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch