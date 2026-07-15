De la Fuente antwortet: Spanien wird sich nicht mit Schiedsrichterentscheidungen aufhalten

Nachdem die spanische Nationalmannschaft das Finale der WM 2026 erreicht hat, begannen im französischen Lager Diskussionen über die Schiedsrichterleistung. Doch Luis de la Fuente erklärte, dass er sich den Beschwerden von Didier Deschamps nicht anschließe, und betonte, dass er sich auf das Wesentliche konzentriere: die kontinuierliche Weiterentwicklung Spaniens.

Deschamps war mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden

Frankreich verlor im Halbfinale mit 0:2 gegen Spanien. Nach dem Spiel stellte Didier Deschamps das Niveau der Schiedsrichterleistung in Frage und deutete an, dass Entscheidungen in einem so wichtigen Spiel wie einem Halbfinale präziser sein müssten.

Besonders um strittige Szenen und den Elfmeter, der zum ersten Tor führte, entbrannten hitzige Diskussionen. Im französischen Lager kam die Meinung auf, dass diese Entscheidungen den Spielverlauf beeinflusst hätten.

De la Fuente: „Ich stimme dem nicht zu“

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente sagte, er teile die Ansichten seines französischen Kollegen zur Schiedsrichterleistung nicht.

„Ich stimme dem nicht zu. Es gab strittige Abseitsentscheidungen und einige zweifelhafte Szenen, aber ich habe nicht die Absicht, über die Schiedsrichter zu diskutieren. Für mich ist es wichtiger, dass die spanische Nationalmannschaft sich weiter verbessert“, so de la Fuente.

Diese Antwort verdeutlicht die Stimmung im spanischen Lager: Sie priorisieren die Vorbereitung auf das Finale, anstatt sich auf Debatten einzulassen.

Spanien hat seinen Weg gewählt

Für de la Fuente ist das Hauptthema nicht die Schiedsrichterleistung, sondern das Spiel der Mannschaft. Spanien erreichte das Finale gegen Frankreich durch Ballkontrolle, Dominanz im Mittelfeld und defensive Disziplin.

Mikel Oyarzabal eröffnete den Torreigen per Elfmeter, und Pedro Porro erzielte das zweite Tor, um den Sieg Spaniens zu besiegeln.

Spiel Ergebnis Spanien — Frankreich 2:0 Erstes Tor Mikel Oyarzabal Zweites Tor Pedro Porro Ergebnis Spanien im Finale

Warum hat sich de la Fuente nicht auf die Diskussion eingelassen?

In einer solchen Situation ist es für den Trainer der siegreichen Mannschaft riskant, sich zu ausführlich über die Schiedsrichter zu äußern, da jede Antwort eine neue Kontroverse auslösen könnte.

Da er dies verstand, verlagerte de la Fuente den Fokus auf die Spielqualität Spaniens. Seiner Meinung nach muss sich das Team weiterhin verbessern.

Dies ist ein wichtiges Signal vor dem Finale. Spanien sieht sich nicht als eine Mannschaft, die ihr Ziel bereits erreicht hat, sondern als ein Team, das noch Arbeit vor sich hat.

Frankreichs Frustration ist verständlich

Für Frankreich war diese Niederlage schwer zu verkraften. Die Mannschaft von Deschamps galt während des gesamten Turniers als einer der Favoriten, und viele hatten sie erneut im Finale gesehen.

Doch im Spiel gegen Spanien konnte Frankreich nicht seinen besten Fußball zeigen. Angreifer wie Mbappe, Dembele und Olise konnten nicht den erwarteten Einfluss ausüben.

Daher ist es schwierig, die Niederlage Frankreichs allein mit der Schiedsrichterleistung zu erklären, auch wenn es darüber Debatten gibt.

Wer ist der Gegner im Finale?

Spanien trifft im Finale der WM 2026 auf den Sieger des Halbfinals zwischen Argentinien und England.

Sollte Argentinien das Finale erreichen, trifft „La Roja“ auf den amtierenden Weltmeister unter der Führung von Lionel Messi . Wenn England gewinnt, treffen zwei große europäische Fußballschulen im Finale aufeinander.

Frankreich spielt im Spiel um Platz 3 gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals.

Die größte Prüfung für Spanien steht noch bevor

Die Antwort von de la Fuente war kurz, aber aussagekräftig: Die Schiedsrichterdebatte beiseitelegen und sich auf das Finale konzentrieren.

Spanien hat Frankreich besiegt, aber sie sind noch nicht Weltmeister. Die Hauptaufgabe für das Team besteht nun darin, die Gelassenheit, die Ballkontrolle und die defensive Ordnung aus dem Halbfinale auch in das entscheidende Spiel zu übertragen.

Glauben Sie, dass Spanien das Niveau, das sie gegen Frankreich gezeigt haben, auch im Finale halten kann?