Die jüngste Weltmeisterschaft, die im MetLife Stadium in den USA zu Ende ging, ist mit dem absoluten Triumph der spanischen Nationalmannschaft in die Geschichte eingegangen. Mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien im Finale sicherte sich "La Roja" nicht nur den Hauptpokal, sondern auch fast alle individuellen Auszeichnungen des Turniers. Rodri, der zum besten Spieler des Wettbewerbs gewählt wurde, setzte sich gegen Lionel Messi und andere Konkurrenten durch und wurde Gewinner des "Goldenen Balls". Dies berichtet Goal.com .

Für den Star von Manchester City ist dieser Erfolg nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein Triumph des Willens. Der Gewinner des "Goldenen Balls" 2024, der vor zwei Jahren wegen einer schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) lange ausfiel, kehrte auf die große Bühne zurück und bewies, dass er der Beste der Welt ist. In einem Interview mit ESPN betonte Rodri, dass der mannschaftliche Erfolg über individuellen Leistungen stehe und der Sieg gegen einen starken Gegner wie Argentinien eine besondere Bedeutung habe.

Spanische Hegemonie und individuelle Auszeichnungen

Der Triumph der spanischen Nationalmannschaft beschränkte sich nicht nur auf den Meistertitel. Torhüter Unai Simón gewann den "Goldenen Handschuh" für seine zuverlässige Leistung und historischen Defensivwerte während des gesamten Turniers. Das junge Talent des FC Barcelona, Pau Cubarsí, setzte sich gegen seinen Teamkollegen Lamine Yamal durch und wurde als bester Nachwuchsspieler der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

Für den argentinischen Kapitän Lionel Messi endete dieses Finale etwas schmerzhaft. Der erfahrene Stürmer wollte mit dem dritten Gewinn des "Goldenen Balls" bei einer Weltmeisterschaft einen absoluten Rekord aufstellen. Doch die Niederlage im Finale und die hochklassige Leistung von Rodri verwehrten Messi diesen Titel.

Mbappé und das Rennen um die Torjägerkanone

Der Titel des torgefährlichsten Spielers des Turniers ging an den Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé. Obwohl Frankreich den Wettbewerb auf dem vierten Platz beendete, gewann Mbappé mit zehn Toren den "Goldenen Schuh" als Torschützenkönig des Turniers. Diese Bilanz bestätigte einmal mehr, dass er einer der gefährlichsten Stürmer des modernen Fußballs ist.

Laut Goal.com markiert dieser Sieg Spaniens den Beginn einer neuen Ära in der Fußballgeschichte des Landes. Die Zusammensetzung der Mannschaft aus einer Mischung von jungen und erfahrenen Spielern, insbesondere die Entschlossenheit von Führungsspielern wie Rodri, wird zweifellos als Vorbild für die neue Generation dienen. Spanien hat nun seine Position auf der internationalen Bühne als zweifacher Weltmeister weiter gefestigt.