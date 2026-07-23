Atalanta fordert 50 Millionen Euro für seinen Star: Bayern und PSG im Rennen

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Atalanta fordert 50 Millionen Euro für seinen Star: Bayern und PSG im Rennen

Der italienische Verein Atalanta hat eine endgültige Entscheidung bezüglich seines offensiven Mittelfeldspielers Charles De Ketelaere getroffen. Nach seinem glänzenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2026 plant der Klub aus Bergamo, sein Transferbudget durch den Verkauf des belgischen Talents aufzubessern. Derzeit sind zwei europäische Giganten — der deutsche FC Bayern München und das französische Paris Saint-Germain — die Hauptanwärter auf den Spieler, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut einem Bericht des Corriere Bergamo hat die Führung von Atalanta für De Ketelaere eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro (ca. 43 Millionen Pfund) festgelegt. Zuvor hatte der Verein Verhandlungen über den Verkauf von Ederson an Manchester United geführt, doch nachdem dieser Deal nicht zustande kam, wurde der belgische Spielmacher zur Haupteinnahmequelle des Klubs.

WM-Erfolg und taktische Flexibilität

Charles De Ketelaere wurde bei der Weltmeisterschaft 2026 zu einer echten Entdeckung für die belgische Nationalmannschaft. Er erzielte während des Turniers drei Tore, darunter einen Doppelpack gegen die USA, und war der einzige Spieler, der gegen den Weltmeister Spanien traf. Genau diese Ergebnisse haben seinen Marktwert drastisch erhöht.

Während der FC Bayern bereits eine offizielle Anfrage für den Transfer des Spielers gestellt hat, sieht Paris Saint-Germain in ihm eine geeignete Alternative zu Maghnes Akliouche. Der Pariser Trainer Luis Enrique schätzt die Vielseitigkeit des Spielers sehr: De Ketelaere kann gleichermaßen effektiv als Rechtsaußen, als „falsche Neun“ oder als offensiver Mittelfeldspieler agieren.

Auch Atalanta-Cheftrainer Maurizio Sarri setzt vor der neuen Saison in seinen taktischen Systemen (4-2-3-1 und 4-3-3) stark auf den Belgier. Der Trainer testet ihn als „Wildcard“, die im Strafraum für Gefahr sorgt, oder als zweiten Akteur hinter der Sturmspitze. Aufgrund wirtschaftlicher Interessen könnte der Verein jedoch gezwungen sein, ihn zu verkaufen.

Derzeit beobachten nicht nur Bayern und PSG, sondern auch eine Reihe von Vereinen aus der englischen Premier League die Situation. Die Führung von Atalanta beabsichtigt, die Transferfrage vor Saisonbeginn zu klären. Zur Erinnerung: Das Team aus Bergamo startet am 23. August mit einem Spiel gegen Sassuolo in die Serie-A-Saison 2026/27.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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