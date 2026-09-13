Ein neues, glorreiches Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports, insbesondere der nationalen Judoschule, wird aufgeschlagen. Der berühmte georgische Experte Lasha Gudjedjiani, der in der Welt des Judo für sein taktisches Genie und seine Fähigkeit, Champions hervorzubringen, bekannt ist, wurde offiziell zum Cheftrainer der usbekischen Männer-Nationalmannschaft ernannt.

Die Ankunft des erfahrenen Trainers, der die georgische Nationalmannschaft bei zwei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen auf das Podium geführt hat, hat nicht nur in unserem Land, sondern auch in der internationalen Judowelt für großes Aufsehen gesorgt. Am bemerkenswertesten ist, dass unsere Nationalmannschaft unter der Leitung des neuen Cheftrainers bereits bei ihrem ersten großen Wettbewerb ihre Stärke unter Beweis stellte und beim „Lausanne Grand Slam 2026“ in der Schweiz unter 77 Ländern den Einzug in die Top 6 schaffte. Vor uns liegt nun die verantwortungsvollste und strategisch wichtigste Herausforderung: die XX. Asienspiele.

Welche historischen Erfolge hat Gudjedjiani im Laufe seiner Karriere erzielt, wie haben die usbekischen Athleten in Lausanne für Furore gesorgt und was können die Fans von der neuen Ära unter seiner Leitung erwarten?

Erfolgreiches Debüt in der Schweiz: 5 Medaillen und Platzierung in den TOP-6 der Welt

Der erste offizielle Schritt von Lasha Gudjedjiani an der Spitze der usbekischen Nationalmannschaft begann mit einem beeindruckenden Ergebnis:

Erfolg beim „Lausanne Grand Slam 2026“: Die usbekische Männer-Nationalmannschaft nahm unter der Leitung des neuen Cheftrainers erfolgreich an diesem prestigeträchtigen „Grand Slam“-Turnier in der Schweiz teil;

Medaillenausbeute von 5 Medaillen: Unsere Athleten traten gegen die besten Judokas der Welt an und gewannen 1 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen;

6. Platz unter 77 Ländern: In der hart umkämpften Mannschaftswertung unter den stärksten Nationalmannschaften aus 77 Ländern der Welt belegten die Vertreter Usbekistans einen ehrenvollen Platz in den TOP-6;

Erklärung des usbekischen Judoverbandes: Der Pressedienst des nationalen Verbandes informierte die Öffentlichkeit offiziell über diese historische Ernennung und den Beginn der Zusammenarbeit.

Von Tokio und Paris bis zum Weltmeistertitel 2025: Wer ist Gudjedjiani?

Der Lebenslauf und die sportliche Bilanz des neuen Cheftrainers zeigen, dass er einer der gefragtesten Experten der Welt ist:

Die goldene Ära in der georgischen Nationalmannschaft: Gudjedjiani leitete die georgische Nationalmannschaft vom 1. Dezember 2020 bis Juli 2026 und führte sie zu beispiellosen Erfolgen;

Olympische Podestplätze: Unter seiner Führung gewann die georgische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 1 Gold- und 3 Silbermedaillen sowie bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 1 Gold- und 2 Silbermedaillen;

Historischer Weltmeistertitel 2025: Im Jahr 2025 wurde Georgien unter seiner Leitung absoluter Weltmeister im Mannschaftswettbewerb der Judo-Weltmeisterschaften und erzielte damit ein historisches Ergebnis;

Persönliche sportliche Erfahrung: Lasha Gudjedjiani hat auch als Athlet eine große Schule durchlaufen und ist selbst zweifacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften.

Die XX. Asienspiele stehen bevor: Das Hauptziel der usbekischen Tatami

Die reiche Erfahrung des neuen Trainers soll das usbekische Judo auf neue Höhen führen:

Zwei olympische Schulen: Die großen Erfolge bei zwei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen und die Fähigkeit, das Team mental an die Spitze zu führen, werden für Gudjedjianis Arbeit inUsbekistan die wichtigste Stütze sein;

Hauptziel – Kontinentalmeisterschaft: Das nächste und entscheidende Ziel unserer Nationalmannschaft ist es, bei den kommenden XX. Asienspielen die absolute Vorherrschaft zu erlangen;

Vorbereitungsprozess in vollem Gange: Derzeit bereitet sich die usbekische Männer-Nationalmannschaft unter der Leitung des georgischen Experten intensiv auf Trainingslager und Wettkämpfe vor.

Dieses Projekt, das den Stil der stärksten europäischen Judoschule mit der Intensität des usbekischen Ringens verbindet, wird zweifellos in Zukunft neue Champions auf asiatischen und olympischen Tatamis hervorbringen.

Glauben Sie, dass der Welt- und Olympiatrainer Lasha Gudjedjiani die usbekischen Judokas bei den XX. Asienspielen und bei zukünftigen Olympischen Spielen zur Mannschaftsführung führen kann? War diese Ernennung ein richtiger Schritt für den usbekischen Sport? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Ereignisses im usbekischen Sport mit allen Judo-Fans und Ihren Liebsten!