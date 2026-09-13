Heute ist Sonntag, der 13. September. Dieses Datum, das wie ein gewöhnlicher Tag im Kalender erscheint, ist reich an Ereignissen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einerseits gibt es einen internationalen Tag, der der Schokolade gewidmet ist, andererseits einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Kriminalistik, einen berühmten Rekord in Bezug auf die Welttemperatur und den Machtantritt einer Persönlichkeit, die die politische Geschichte geprägt hat.

Der 13. September ist auch für die usbekische Kultur und den Weltfußball von besonderer Bedeutung.

13. September – Internationaler Tag der Schokolade

Heute Internationaler Tag der Schokolade wird als solcher gefeiert. Dieses Datum fällt mit dem Geburtstag eines der berühmten Vertreter der Schokoladenindustrie, Milton Hershey, zusammen. Er wurde am 13. September 1857 geboren.

Interessanterweise unterscheidet sich der 13. September vom Weltschokoladentag, der am 7. Juli gefeiert wird. Das bedeutet, dass es im Kalender mehrere verschiedene Tage gibt, die der Schokolade gewidmet sind.

Die Geschichte der Schokolade reicht mehrere tausend Jahre zurück. Während die alten Völker Mesoamerikas Kakao als Getränk konsumierten, verbreitete er sich später über Europa in der ganzen Welt und wurde zu der berühmten Süßigkeit, die wir heute kennen.

1902 – Fingerabdrücke wurden zu einem wichtigen Beweismittel bei der Aufklärung von Verbrechen

Der 13. September 1902 ist als einer der wichtigsten Tage in der Geschichte der Kriminalistik verzeichnet.

An diesem Tag wurde in Großbritannien der erste bekannte Fall verhandelt, bei dem am Tatort hinterlassene Fingerabdrücke als Beweismittel vor Gericht verwendet wurden. Am Old Bailey Gericht in London wurde ein neuer kriminalistischer Ansatz angewandt, um die Anklage auf der Grundlage von Fingerabdrücken zu bestätigen.

Dieses Ereignis trug später dazu bei, die Bedeutung von Fingerabdrücken bei der Identifizierung von Personen und der Untersuchung von Verbrechen zu erhöhen.

Heute ist die Daktyloskopie eine der am weitesten verbreiteten Methoden in der Kriminalistik.

1922 – Das Ereignis der „57,7 Grad“ in Libyen

Am 13. September 1922 wurde in der Region El-Aziziya in Libyen eine sehr hohe Temperatur von etwa 58°C gemessen.

Lange Zeit galt dieser Wert als die höchste jemals auf der Erde gemessene Temperatur. Später führte die Weltorganisation für Meteorologie jedoch eine spezielle Untersuchung durch, stellte schwerwiegende Fehler bei der Messung fest und annullierte diesen Rekord.

Deshalb ist es heute nicht korrekt, den Wert von 57,7–58°C als aktuellen offiziellen Weltrekord zu bezeichnen.

Dennoch bleibt das Datum des 13. September mit diesem historischen Wetterereignis verbunden.

1953 – Chruschtschow stieg an die Spitze der sowjetischen Führung

Am 13. September 1953 wurde Nikita Chruschtschow zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt.

Chruschtschow war bis 1964 Parteichef und leitete eine wichtige und umstrittene Ära in der Geschichte der UdSSR. Während seiner Amtszeit begann die Kritik am Personenkult um Stalin und die Politik der „Entstalinisierung“.

So bleibt der 13. September auch in der politischen Geschichte der Sowjetunion einer der Wendepunkte.

1989 – Staatspreis zu Ehren von Alischer Nawoi gestiftet

Im Jahr 1989 wurde in Usbekistan ein Staatspreis gestiftet, der mit dem Namen des großen Denkers und Dichters Alischer Nawoi verbunden ist.

Diese Auszeichnung wurde als einer der wichtigsten Staatspreise etabliert, die darauf abzielen, die kreative Arbeit in den Bereichen Literatur, Kunst und Kultur zu fördern.

Die Benennung nach Alischer Nawoi unterstreicht einmal mehr die Rolle der usbekischen Literatur und des nationalen kulturellen Erbes im Leben der Gesellschaft.

1989 – Thomas Müller wurde geboren

Am 13. September 1989 wurde Thomas Müller geboren, der für seinen einzigartigen Stil in der Geschichte des deutschen Fußballs bekannt ist.

Müller wurde mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister 2014 . Er spielte viele Jahre lang auf hohem Niveau für den FC Bayern und wurde zu einem der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Aufgrund seiner einzigartigen Bewegungen und seiner Positionsfindung auf dem Platz wird er „Raumdeuter“ genannt.

Müller feiert am 13. September seinen 37. Geburtstag.

13. September – Verschiedene Epochen treffen an einem Datum zusammen

Somit vereint das heutige Datum Ereignisse, die sich gleichzeitig auf die Geschichte der Schokolade, Kriminalistik, Klima- und Wetterbeobachtungen, die Politik der Sowjetunion, die usbekische Kultur sowie den Weltfußball beziehen.

Während insbesondere das Ereignis der libyschen Temperatur von 1922 zeigt, dass historische Rekorde im Laufe der Zeit überprüft werden können, markiert der Fall der Fingerabdrücke von 1902 den Beginn einer neuen Ära in der Entwicklung der Kriminalistik.

In diesem Sinne ist der 13. September kein gewöhnliches Kalenderdatum – es ist ein Tag, an dem sich die Spuren aus verschiedenen Bereichen der Geschichte vereinen.